卡位過年汽車美容潮 日牌開旗艦店、K董愛店推折扣

農曆春節就快到了，除舊布新的同時，也有很多車主會幫愛車美容保養，業者看準商機，紛紛提前卡位。像是有日系品牌開出台北首間旗艦店，跟一般傳統洗車廠不同，有休息室可以欣賞愛車變漂亮的過程；另外星宇航空董事長張國煒御用愛店，也推出過年限定套餐，價格不漲，預約也達5成。

高壓水槍把全車上下都噴濕，連車底都不放過，再噴上滿滿泡沫，戴上洗車毛手套仔細清潔，沖洗乾淨後再用大毛巾擦乾。日系連鎖汽車美容品牌，台北首間旗艦店插旗內湖，佔地120坪，要跟其他傳統洗車場做出差異化。

帶愛車來美容，除了可以在裡面喝咖啡休息，也可以透過透明的玻璃窗，來欣賞愛車變漂亮的過程。愛車洗乾淨後，下一步鍍膜，把藥劑噴在海綿上，第一層玻璃塗層，第二層樹脂塗層，讓烤漆表面形成結晶，整台車容光煥發，這些過程都可以在休息區裡就看到。

日本汽車美容品牌台灣董事長彭仕邦：「內湖這個科技園區，以及大直的這個生活區域，一直是我們非常看重的市場，希望能夠趕在過年前，為很多一直期待我們進入台北市的這個消費者，能夠在春節前幫他們把愛車整理得很漂亮。」

塗上研磨劑，仔細把整車拋光打磨，車上的細紋，在美容廠裡使用「電波療法」緊緻拉提，這樣的動作要重複3次，耗時3、4小時，才能幫愛車抹去歲月痕跡。外觀煥新，內裝更要細細清潔，高溫蒸氣清洗車廂內部，引擎室美容也不馬虎。

看準春節洗車美容商機，星宇航空董事長張國煒的愛店也推出過年限定套餐，價格不漲，老顧客反而還更優惠。

汽車美容廠老闆翁俊生：「預約成數已經到達5成，那2月份的部分，我們在15日的時候會再額外開放給客戶預約。今年來說確實預約有稍微慢一點，因為其實今年過年時間比較晚一點，所以其實可能很多車主還在觀望，就是說大概什麼時間點才要預約。」

另外其他的汽車美容廠也都搶先卡位過年洗車商機，像是有業者推出馬年優惠方案，預約人數成長3成；汽車百貨也祭出消費送好禮，預估人潮可成長2成。誰說只有女人愛漂亮，過年前幫愛車美容，商機也是無限大。

