卡位！101煙火隱密點 松仁路253巷PK信義路4段99巷

2023年跨年即將到來，許多民眾計劃尋找拍攝台北101煙火的最佳地點，除了知名的松仁路253巷外，近期有網友發現更多隱密的拍照點。這些新發現的地點包括信義路四段99巷、松仁路253巷3弄，以及吳興街巷弄的惠安公園等，都能欣賞到101的絕佳視野。專家提醒，今年101首度採用低煙煙火，選擇適當位置能避免煙霧干擾，拍出更清晰美麗的跨年煙火照片。

松仁路253巷3弄更好拍101。（圖／TVBS）

松仁路253巷長期以來是拍攝101的熱門地點，不僅台灣民眾喜愛，就連韓星金宣虎也曾到此取景，甚至吸引了大量外國觀光客。然而，有經驗的攝影愛好者發現，只要走幾步路到隔壁的松仁路253巷3弄，就能獲得更好的拍攝體驗。這條巷弄不僅路面更寬闊，觀賞101的視野也更加開闊，最重要的是拍照的人潮較少，不需與他人爭搶位置。

近期，網友更發掘了一處鮮為人知的拍照景點——信義路四段99巷。在這裡同樣能捕捉到101的壯麗身影。有民眾表示，這個地點視野清晰開闊，不用擠在人群中就能欣賞到美景。另一位偶然經過的民眾也分享，剛好騎車經過看到這美麗的景色，忍不住停下來拍了照片。

信義路四段99巷可以看到101。（圖／TVBS）

位於信義區吳興街巷弄的惠安公園也是一處值得推薦的地點，只需爬幾個階梯，就能遠眺101，輕鬆拍出令人驚豔的美照。雖然惠安公園地點隱密、風景優美，但攝影達人小明提醒，由於該公園位於101的南方，可能會受到東北季風影響，不太適合觀看煙火。

相較之下，位於東方的永春崗公園則更適合欣賞跨年煙火。從市區走路不到10分鐘就能到達，是欣賞101夜景的絕佳選擇。小明進一步解釋，跨年當晚若有東北季風，風從東北方吹來，站在101南方的觀眾可能會被煙霧遮擋視線，建議移動到北方位置，如大佳河濱公園方向，才能拍到較為清晰的煙火畫面。

惠安公園可以遠眺101。（圖／TVBS）

今年101跨年活動首度採用低煙煙火，董事長賈永婕建議民眾選擇在北方如台北市政府、國父紀念館，以及東方、北方旁邊的方位觀賞，這樣才不會受到煙霧影響，能夠清楚欣賞到跨年煙火的絢麗。

