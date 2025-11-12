卡位2026台股行情！主動式ETF湧掛牌潮 12月哪些「新兵」開募？

官股投信首發——第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）將於 12／15 日至 19 日繳款募集，每單位發行價格新台幣 10 元，投資人最低只要一萬元就能參與台股成長機會。 示意圖

[Newtalk新聞] 今年來台股主動式ETF問世以來，市場交易熱絡；12 月再掀起一波募集潮，從月初至中旬將有 4 檔台股主動式ETF陸續進行募集。相較於過往被動指數型、高股息主題受青睞，今年來發行的主動式台股ETF則偏重於未來、成長、趨勢、創新等策略。

台股頻頻創高，繼內、外資民營投信展開首波台股主動式ETF發行熱潮後，官股投信也宣布投入戰場。第一金投信本月初已獲准募集該投信第一檔台股主動式ETF「新兵」——第一金台股趨勢優選主動式ETF（簡稱：主動第一金台股優，代號：00994A），預計自 12 月 15 日起開始募集。

第一金投信首推主動式 00994A，這檔將採「Top Down」（由上而下）選股策略，其鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，同時，該ETF也獲得金管會批准適用「躍進計畫」，未來發行基金可不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制，也就是說，00994A ETF之第一大持股權重最高可達 30%，基金操作上將鎖定重砲個股集中火力投資，拉高投資勝算，也有利投資組合緊跟投資市場脈動。

第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，今年 AI 發展擴大規模，但 AI 成長紅利才剛起步，台廠受惠於該領域獲利的貢獻度，高於過往科技轉型階段；雖台股持續攻高，但研判本益比可望由目前的 22 倍，續挑戰 25 倍新高，多頭格局持續可期，透過主動式選股操作的台股ETF，更有機會參與台股強趨勢產業、個股獲利成長動能。

12 月將展開募集的台股主動式ETF包括：

※主動復華未來50（00991A） ：半年配息 12／3日～5日募集

※主動台新優勢成長（00987A）：年配息 12／3日～9日募集

※主動群益科技創新（00992A）：季配息 12／8日～10日募集

※ 主動第一金台股優（00994A）：季配息 12／15日～19日募集

另外，為迎合台灣投資人對股息的偏好，這些將上市的台股主動式ETF多半有設計配息機制，例如上半年募集的台股主動式ETF多數採季配息，年底募集的台股主動式ETF，則包括 00994A、00992A 等兩檔為季配息制，另外兩檔 00991A 採半年配，00987A 則採年配息。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

