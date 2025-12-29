卡位AI新經濟1／不只算力更拚應用 這檔ETF押注AI新經濟外資也搶進

投資達人股海老牛表示，透過主動式ETF能精準瞄準AI產業中的黑馬。

AI熱潮狂燒2年，近期市場開始出現AI泡沫雜音，專家表示，這正意味AI革命從產業全面狂熱的陡升期，走向真正檢驗實力的企業淘汰賽階段；也就是說，市場不再雨露均霑，精準選股的重要性大幅提升。而對投資人來說，現階段最該煩惱的不是要不要投資AI，而是該如何在「AI新經濟成形」前卡位具成長潛力的公司。

2025年台灣ETF市場出現明顯轉折。過去2年吸金力超強的高股息ETF，聲量與募集熱度降溫，取而代之的是主動式ETF快速崛起。統計今年以來已有13檔主動式ETF掛牌，總規模突破千億元；從募集速度與市場討論度觀察，強調「選股能力」的主動式ETF躍升為主流。

廣告 廣告

像是近期募集的主動元大AI新經濟（00990A），因題材搭上AI即將進入成長爆發期，最終募集金額199.85億元，逼近法規上限驚艷市場。另外，台股主動式ETF也備受投資人青睞，據統計，12月開募的4檔ETF，總金額即超過200億元大關。

為什麼投資人願意放下穩定領息，轉向波動高的主動式ETF？其實在指數屢創新高下，高股息ETF雖有不錯配息，卻越來越難跟上市場結構性成長；尤其當AI主導的成長週期極具爆發力，投資人逐漸意識到，單靠領息或許能降低波動，卻也可能錯過趨勢成長行情。

值得注意的是，AI正從「基礎建設」走向真正能創造價值的「新經濟」，終端應用與實際商業模式加速成形中，也因此現階段的投資難度不在於要不要投資AI，而在於該怎麼選？

投資達人謝晨彥指出，AI不再是硬體或算力基礎建設的比拼，而是邁向應用與商業模式的擴散期，「這條發展路徑，與當年的網路革命高度相似，誰能將AI技術轉化為實質獲利、誰就是最後贏家。」

投資達人股海老牛也表示，AI新經濟應用廣泛，投資人的關注焦點，不能只停留在單一硬體供應鏈，而應延伸至真正能將AI技術轉化為營收與獲利的應用端企業。只是對一般投資人來說，選對個股要花費大量研究時間，「主動式ETF好處在於靠著經理人的『研究』和『換股紀律』，可搶在趨勢發動前卡位黑馬股。」

12月22日掛牌上市的00990A，聚焦「基礎建設」及「技術應用」，選股以「AI新經濟」為主軸，從晶片、資料中心、能源支持AI算力發展，網羅應用AI範圍的產業，已經連日奪下成交王寶座，並且吸引外資敲進；目前前5大持股分別為：輝達（Nvidia）、Alphabet（Google）、博通（Broadcom）、台積電、微軟（Microsoft）。另外，該檔ETF採不配息設計，可有效放大長期複利效果。

更多鏡週刊報導

卡位AI新經濟2／ Google漲逾3倍才進標普 專家點出AI投資最大盲點：買太晚

卡位AI新經濟3／追最紅不如卡位下一棒 00990A對準AI新經濟擴散期