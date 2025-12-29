卡位AI新經濟2／ Google漲逾3倍才進標普 專家點出AI投資最大盲點：買太晚

Google被納入標普500指數前，股價已經大漲359%。（本刊資料照）

AI熱潮延燒2年，市場擔憂AI是否泡沫？投資達人股海老牛分析，AI發展還在初升段，短線修正不改長期結構，投資人應將眼光放遠；此外，「AI新經濟」正逐步成形，提前卡位具成長潛力的應用端企業，是下個階段的布局重點。

儘管近期市場對於AI泡沫的疑慮升溫，但投資達人股海老牛認為，目前AI在整體企業獲利中的占比仍偏低，即便短期出現雜音或修正，對長線結構影響有限，「投資人不應只著眼於當下的股價波動，而是要看到AI未來如何滲透並改變生活。」他強調，AI肯定是長線趨勢，但投資視角必須跟著進化。

元大投信指出，AI新一波工業革命其實才正要開始，並非曇花一現，以目前觀察，全球企業對AI的資本支出、資料中心建置與設備汰換，仍處於初期階段。據彭博資訊顯示，2025年程式設計、精準醫療和人形機器人產值規模為62億美元、220億美元和29億美元，到了2030年預估產值將放大到350億美元、1,880億美元和153億美元。

投資達人謝晨彥也說，AI這條發展路徑，與當年的網路革命高度相似。而以網路革命為例，當年網路剛興起時，最早領跑的是設備商思科（Cisco），但真正賺得又多又久的，反而是後來成功建立商業模式的公司，如亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、臉書（Meta），以及以訂閱制崛起的網飛（Netflix）。這些企業的共同點在於創造了「網路新經濟」，也帶來長期驚人的股價表現。

那麼，「AI新經濟」如何發掘？「生活中有多少地方還沒有AI，未來就有多少地方可以讓AI發揮。」元大投信說明。事實上，隨著AI基礎建設持續擴展，AI新經濟將正式走入人類生活，從軟體服務、醫療、消費、公用事業，到國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能。

不過，股海老牛表示，AI新經濟為「非線性成長」，難以靠單一指數完整捕捉，「當AI進入應用百花齊放的階段，許多具爆發潛力的公司，早期因市值與成交量尚未拉高，難以被納入傳統指數。元大投信也指出，指數選股本身存在制度性限制，確實可能錯失剛起飛的成長股。

以Google為例，上市後股價已上漲359％，才因符合條件被納入標普500指數；而主動式操作可在這些企業尚未被納入指數前，就能先行評估與布局。12月22日掛牌上市的元大AI新經濟（00990A），為一檔聚焦AI「基礎建設」及「技術應用」的主動式ETF，值得想參與下一波AI成長紅利的投資人參考。

Google納入指數前後股價表現

資料來源：彭博資訊，2004/8/19至2007/8/18

