卡位AI新經濟3／追最紅不如卡位下一棒 00990A對準AI新經濟擴散期

元大AI新經濟（00990A）同時涵蓋AI「基礎建設」和「技術應用」兩大層面，高度貼合AI新經濟。

過去2年，投資人只要追著算力、晶片與伺服器龍頭，就能搭上AI行情；但當AI從硬體基礎建設走向應用擴散期，成長開始呈現分化，贏家可能是仍在成長初期、尚未被市場定價的公司。由於選股難度明顯提高，若能透過經理人操作的主動式ETF布局，更能搶先吃下前段起飛紅利。

AI即將進入新經濟深水區，投資人該如何抓牢這股趨勢？投資達人股海老牛直言，當AI進入應用百花齊放的階段，許多具爆發潛力的公司，早期因市值與成交量尚未拉高，難以被納入傳統指數。因此建議投資人應從被動追蹤，轉向主動挖寶。

廣告 廣告

ETF投資大致分兩種：一種是被動式，賺取指數的平均報酬；另一種則是透過選股，追求超額報酬。如果只是想跟著市場走，被動式ETF已經很好；但若想在新經濟中挖掘明星，主動式ETF會是更有效率的工具，「主動式ETF多由資深基金經理人操盤，只要整體市場仍維持多頭格局，透過主動選股，更有機會拉開與指數之間的績效差距。」股怪教授謝晨彥表示。

「許多真正具備爆發力的公司，市值並不大，但成長潛力驚人。」股海老牛進一步說明，被動式ETF的選股邏輯必須符合一定市值與成交量門檻，往往等到企業已經成長一大段，才被納入指數成分股，容易錯過產業的初升段；相較之下，主動式ETF更有機會提前卡位，在市場尚未全面定價前洞燭先機。

元大投信也指出，指數選股本身存在制度性限制，確實可能錯失剛起飛的成長股。以Google（谷歌）為例，上市後股價已上漲359%，才因符合條件被納入標普500指數；而主動式操作，正是在這些企業尚未被納入指數前，就能先行評估與布局。

「追最紅不如提早卡位『下一棒』。」股海老牛如此強調。以12月22日掛牌上市的元大AI新經濟（00990A）為例，同時涵蓋AI的「基礎建設」和「技術應用」兩大層面，高度貼合「AI新經濟」，投資標的橫跨全球具備長線成長潛力的企業，現階段前5大持股分別為：輝達（Nvidia）、Alphabet（Google）、博通（Broadcom）、台積電、微軟（Microsoft）等，完整涵蓋晶片、雲端、資料分析與平台應用等AI商業化關鍵環節。

再從配置來看，投資組合區域比重為北美74%、亞太20%及歐洲6%；產業分布比重為科技60%、通訊15%、非核心消費10%、工業6%，醫療、金融和公用事業各約3%，為高度聚焦但不失分散的結構。尤其00990A採不配息設計，可有效放大長期複利效果。

值得一提的是，00990A在掛牌前夕的持股建倉期遇股市修正，市場對於AI產業的「半信半疑」是主因，但這對長線投資人來說是好事，因為1.市場適度降溫有助AI概念股持續消除過熱風險，是更好的進場點；2.本波包括硬體股、軟體股均修正，且許多績優股遭到錯殺，正有利滿手現金的00990A把握相對低點大撿鑽石。華爾街有一句投資名言是這樣說的：「行情總在半信半疑中成長」，AI主題很可能就是處在這個階段。

Google納入指數前後股價表現

資料來源：彭博資訊，2004/8/19至2007/8/18

更多鏡週刊報導

卡位AI新經濟1／不只算力更拚應用 這檔ETF押注AI新經濟外資也搶進

卡位AI新經濟2／ Google漲逾3倍才進標普 專家點出AI投資最大盲點：買太晚