卡位AI新黑馬1／AI新經濟全面啟動 從晶片到應用掀第2波爆發潮

AI新經濟的力量正以驚人速度重塑資本市場。（翻攝自EvenUp Law臉書粉專）

2024年被譽為「AI真正元年」，人工智慧不僅掀起科技股漲勢，更成為重塑全球產業版圖的核心力量。計算自2024年以來截至今年10月，輝達股價漲了約3倍，Meta上漲超過1倍，回頭看台股的護國神山：台積電，漲幅也有1.5倍。AI浪潮從晶片製造延伸至雲端平台，推動了史無前例的投資熱潮，而AI的真正潛力還並不止於此，專家表示，從交通、醫療到能源管理等的「應用端」將全面爆發。

AI下一波成長機會在哪？「目前AI的投資焦點仍以基礎建設為主，包括晶片製造與雲端平台。然而，根據外資機構預估，AI的發展將如同網路時代的路徑：先是基礎建設，接著進入應用爆發期。」元大投信指出，現階段硬體價值集中於少數巨頭，但真正具顛覆性的潛在報酬，將來自於應用端。因為AI將滲透各行各業，從交通、醫療、金融到能源管理，皆有新機會誕生。

財經名師朱岳中就指出，現在談到AI，多數人會直接說出「ChatGPT」，但其實AI早就已經滲透各行各業。

舉例來說，社群平台中的廣告與內容推播，都是AI依據使用者行為精準計算的結果；另外，交通與醫療領域也在加速AI整合。像是Uber推出的無人駕駛服務，透過AI感測器可大幅減少人為疏失，想像一下，未來訂Uber Eats時，是透過全電動人行道機器人及自動駕駛車輛外送，等不到餐的情況將大幅下降。

「這些應用構成了所謂的『AI新經濟』：不只是科技業的升級，而是所有產業的重新定義。」元大投信說明。事實上，市場資金正以前所未有的速度湧入「AI新經濟」，當然這股力量不僅重塑科技產業的版圖，也牽動全球資本市場的走向。

觀察目前台股市場上，有2檔鎖定全球AI大趨勢的主動式ETF，分別是中信ARK 創新主動式ETF（00983A）及統一全球創新主動式ETF（00988A）。前者以顛覆式科技創新為主，適合對美股科技創新有信心的投資者，至於後者以創新為核心，主題廣泛，相當考驗投資團隊的功力。

另外，11月24日即將募集的「元大全球AI新經濟主動式ETF」（00990A），則為國內第3檔聚焦AI新經濟的海外主動式ETF，發行價格10元。該ETF投資範圍涵蓋北美、日本及亞太（含台、韓）三大區域，橫跨AI基礎建設與應用層面。持股產業包括：硬體製造、資料傳輸與儲存、能源規劃與電網升級、AI平台應用與整合等。而3檔中，只有00990A採不配息，將股利再納入投資，加速資產滾大速度。

