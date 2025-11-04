卡位AI新黑馬2／AI不只是ChatGPT 財經主持人揭軟硬兼施致富新法

財經主持人詹璇依看好AI趨勢，早早卡位AI相關基金及主動式ETF。

AI熱潮正全面重塑全球市場，從輝達到台積電，從雲端運算到AI平台，資金蜂擁搶進。專家認為，AI將如同智慧型手機與網際網路一般，開啟新一代產業榮景，而投資人想要參與AI新經濟狂潮，透過主動式ETF一網打盡全球新創與硬體龍頭，最能抓住真正的成長引擎。

談到AI只想到ChatGPT嗎？其實我們的生活早已和AI息息相關。從社群媒體文章、影片、廣告的推播到醫療手術，從能源調度到自駕車運行，AI已從科技實驗室走入真實世界。它不只是提升效率的工具，而是推動產業重生的引擎。

科技記者出身、靠投資創造千萬身家的財經主持人詹璇依，對AI發展的未來深具信心。她直言，未來10年，就是AI的10年。「AI的崛起正如同10年前智慧型手機的普及、20年前網際網路的興起，這是人類邁入第4次工業革命的重要轉捩點，將徹底改變生產力與產業結構。更重要的是，AI的應用正從晶片製造，擴散至軟體、雲端、醫療、能源管理等各領域，市場實質需求強勁。」

在這波浪潮中，詹璇依早早卡位，不僅將手上科技類基金抱牢，近期也積極佈局市場上新推出的主動式ETF，「我希望補足科技基金中尚未涵蓋的AI新創產業。」她分析，傳統科技基金多鎖定在如台積電、微軟、蘋果等龍頭公司，但AI的真正爆發點可能來自軟體應用與新創公司，「若要完整掌握AI紅利，就必須兼顧硬體巨頭與新創潛力股，投資組合一定要『軟硬兼施』。」

而詹璇依口中的主動式ETF，正是今年台股市場的大熱門產品。不同於大家熟知的被動式ETF，主動式ETF是由基金經理人「主動選股、調整持股」，以超越市場或指數報酬為目標。財金名師朱岳中就指出，主動式ETF結合了主動選股與ETF的流通性優勢，能有效提高投資效率。

目前台股市場上，有2檔鎖定全球AI大趨勢的主動式ETF，分別是中信ARK 創新主動式ETF（00983A）及統一全球創新主動式ETF（00988A）。另外，11月24日即將募集的「元大全球AI新經濟主動式ETF」（00990A），則為國內第3檔聚焦AI新經濟的海外主動式ETF，發行價格10元。

00990A投資範圍涵蓋北美、日本及亞太（含台、韓）三大區域，橫跨AI基礎建設與應用層面。持股產業包括：硬體製造、資料傳輸與儲存、能源規劃與電網升級、AI平台應用與整合等。

元大投信指出，在操作策略上，除了穩定的龍頭企業外，將從質化角度，積極找尋受惠於AI模型發展、算力需求、終端應用三大發展指標的領先企業，「這些企業多屬營運爆發初期，可能尚未被大型指數所納入的公司；就拿谷歌為例，於2004年掛牌上市後，花了2年才被納入標普500成分股；相對來說，若能由專業經理人管理，則可早一步布局。」

