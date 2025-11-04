卡位AI新黑馬3／AI變化太快！ 專家曝主動式ETF才抓得住趨勢紅利
AI浪潮席捲全球，產業即將進入新一輪變革。專家指出，面對高速變動的市場環境，「主動式ETF」最能掌握AI新趨勢，賺取超額報酬。原因在主動式ETF由專業經理人主動選股、調整持股結構，可靈活捕捉趨勢變化，早一步挖掘明日之星。
AI來得又快又急，從晶片製造、雲端運算到AI應用，市場的節奏變化難以預料、更難以掌握。面對這樣的變局，財金名師朱岳中指出，主動式ETF結合了主動選股與ETF的流通性優勢，是最能有效提高投資效率的工具。
他說明，美國主動式ETF市場已在規模上超越被動式ETF；台灣雖起步較晚，但成長速度驚人，目前已有十餘檔產品掛牌。「主動式ETF的最大優勢在於經理人能靈活操作，快速回應產業趨勢變化，尤其是在AI這類高速進化的產業中更顯重要。」朱岳中強調。
事實上，AI產業的變化幾乎以「月」為單位更新。從晶片製造商輝達（NVIDIA）、雲端巨頭微軟（Microsoft），到AI平台新創公司如帕蘭泰爾（Palantir），市場焦點不斷轉移。由於傳統的被動式ETF必須跟著相對應的指數走，往往每季或每半年才能調整一次配置，難以跟上市場變化速度；相對來說，主動式ETF能根據趨勢快速調整持股，提前布局潛力標的。
元大投信分析，主動式ETF可透過企業財報分析、產業評估與「護城河」檢視，尋找尚未被市場充分定價的潛力企業。以Google為例，該公司2004年上市後花了2年才被納入標普500指數，若能提前布局，其報酬率將遠超市場平均。而這正是主動式操作所帶來「超前部署」的優勢。
從截至今年10月底止，標普500（S&P500）近1年的漲幅僅18%，但許多AI概念股如輝達（NVIDIA）漲幅53%、奇異維諾瓦（ GE Vernova）大漲94%，均遠超越指數漲幅，顯示若資產配置中只有被動式產品，恐錯過AI新經濟的爆發潮。
以11月24日即將募集的「元大全球AI新經濟主動式ETF」（00990A）為例，投資主軸橫跨AI基礎建設及技術應用，涵蓋晶片、算力、電力等，並進入消費、醫療、金融等領域，創造全新經濟。
專家表示，隨著AI新經濟的舞台不斷擴大，主動式ETF將成為投資人參與產業轉型的關鍵橋樑。未來成功的投資不僅在於「跟上趨勢」，更在於「領先變化」。特別是在AI驅動的時代，唯有主動出擊、靈活應變，才能在資本市場中創造出超額報酬。
更多鏡週刊報導
理財最前線／AI狂潮改寫全球股市版圖 主動式ETF成新黃金賽道
卡位AI新黑馬1／AI新經濟全面啟動 從晶片到應用掀第2波爆發潮
卡位AI新黑馬2／AI不只是ChatGPT 財經主持人揭軟硬兼施致富新法
其他人也在看
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資喊加碼！這矽光子股盤中摸漲停寫新天價 台達電「Q3獲利創高」成交狂炸112億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（4）日開高後翻黑走疲，截至上午11點整，跌幅持續擴大，觀察盤中成交額前5名，矽光子概念股、網通大廠智邦...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！
晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
就怕「1500萬實習生丟江山」？ 台肥董座案吳音寧確定出局
台肥公司上週五宣布，由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表。由於農業部法人董事占過半台肥董事席次，所以吳音寧也被視為將接任台肥董座，引發輿論延燒，不過，台肥今早（4日）召開董事會，會上正式推舉台肥總經理張滄郎擔任董事長。中天新聞網 ・ 17 小時前
目標價喊上280元！這「半導體封測龍頭」6天猛飆28%被盯上 川湖、穎崴同列13檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（31）日終場下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%，證交所公布13檔注意股。半導體封測龍頭日月光投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吳音寧無緣董座台肥止跌 公司治理紅線再掀爭議/台積電平高後翻黑 法人賣壓出籠台股重挫218點/千億採購案點火 雷虎龍德同享政策風口｜Yahoo財經掃描
美股周一漲多跌少，AI題材持續發威。亞馬遜宣布與OpenAI簽下380億美元雲端合作協議，推動亞馬遜股價跳漲4%創歷史新高，也帶動輝達上漲2.17%。費半指數勁揚0.59%，那斯達克指數漲0.46%，標普500指數漲0.17%，僅道瓊工業指數下跌0.48%，主要受到美國政府停擺導致經濟數據真空、聯準會(Fed)政策前景不明影響。微軟與雲端新創Lambda簽下數十億美元AI協議，股價卻沒受到激勵；AI供應鏈動能仍強勢，台積電ADR同步小漲0.4%，支撐市場信心。 亞股方面全面回落，日股大跌1.74%，韓股亦跌逾百點，下挫2.37%，港股與上證指數亦收跌，資金明顯轉趨觀望。 台股今（4）日開高走低，盤中在台積電(2330)一度攻上1525元平歷史高價帶動下，指數最高觸28,554點創新高，但終場仍下挫218.03點，收28,116.56點，成交量放大至5862.98億元。權值股台積電翻黑收1505元、鴻海(2317)收最低244元，雙王壓盤使大盤跌破5日線。電子股、AI與記憶體族群同步修正，神達(3706)跌停、南亞科(2408)回檔4%；反觀中工(2515)因寶佳入股爭奪經營權傳聞而股價強勢，中石化(1314)衝出漲停，成為盤面少數亮點。整體來看，市場資金轉趨保守，高檔震盪下指數短線整理，但政策概念股與主動式ETF成交仍熱，盤勢仍具韌性。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 11 小時前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
手握AI伺服器UBB技術！這檔「股價強噴28%」登強勢股王 還同步入列注意股
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（3）日上漲101.24點，收在28,334.59點，漲幅0.36%，成交金額5632.37億元。AI伺服器需求爆炸式成長，高技（5439）因...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
台積電逆轉收紅撐盤 台股再創收盤高點 /中工遭寶佳狙擊 九成質押成最大隱憂/高盛喊買奇鋐雙鴻 散熱族群全面沸騰｜Yahoo財經掃描
美股周五延續多頭格局，四大指數全面收紅。道瓊指數上漲0.09%，標普500指數漲0.26%，那斯達克指數上揚0.61%，費城半導體指數漲0.18%。亞馬遜第三季財報亮眼、雲端業務年增20%，並上修年度資本支出，引領科技股氣勢回升；蘋果雖預告iPhone銷售優於預期，但庫克示警供應緊俏，股價小跌。另一方面，Fed官員對降息態度轉趨謹慎，壓抑盤中漲勢。台積電ADR小跌近1%，反映外資對晶片產業短線觀望。 亞股今日普遍走揚，日股因日本逢「文化日」休市，韓股持續走高勁揚逾2%，並首度站上4200點；港股走強，上證指數小幅上漲。 台股今（3）日開高震盪，尾盤在台積電(2330)強勢翻紅拉抬下收高101.24點至28,334.59點，改寫收盤新高，成交金額達5,632億元。權王台積電盤中回測1,500元後尾盤強拉至1,510元作收；AI與記憶體族群延續強勢，南亞科(2408)、力積電(6770)交投熱絡；PCB族群台光電(2383)、欣興(3037)、金像電(2368)齊創波段新高；軍工股雷虎(8033)攻上漲停。盤面資金持續活絡，指數雖震盪但多頭氣勢延續。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 1 天前
鴻海從牛皮股變「大象跳舞」！搭電動車與AI順風車 外資喊衝400元 鴻家軍能跟著一起飛？｜盤點概念股
鴻海（2317）過往一直被稱為「牛皮股」，股本大、漲得慢、籌碼沉重，2024年開始股價拔地而起，「大象跳舞」也讓鴻家軍受到市場關注。從iPhone到電動車、又搭上AI，鴻海的營運項目看似包山包海，鴻海到底是做什麼的公司？被稱為「鴻家軍」的集團股有哪些？能跟著鴻海一起吃香喝辣嗎？Yahoo奇摩財經編輯室帶你了解鴻海與集團股的前景，同時也不忘觀察潛在的風險。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
吳音寧董座有變數？台肥法人董事換成「他」
[NOWnews今日新聞]台肥公司人事異動再掀波瀾，原先外界普遍預期，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，出任新任董事長已成定局，未料台肥昨（3）日晚間近9點突發第三次重大公告，宣布法人董事代表再...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
300億大單來了！無人艇吃飽飽、龍德造船狂飆近半根 反觀台船表現平平
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導政府推動「千億無人載具計畫」引爆造船族群行情，不只無人機，今（4）日無人艇也全面走強。早盤至9點58分，龍德造船（6753）...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
台股強外資卻倒貨 專家：台幣有機會見31元
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）降息後，由於包括主席鮑爾等對未來降息看法保守，美元不貶反升，美元指數更衝破100，新台幣兌美元今（4）日早盤也貶破30.9元，一度來到30.906元，外匯...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
存股不是抱越久越好！3大撤退警訊教你避開高殖利率陷阱
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 多數人以為存股就是「抱得久」，但真正的重點在於持有對的公司。當企業失去競爭力、產業趨勢反轉或股價被炒過頭，再漂亮的殖利率也只是陷阱，這時就該懂得果斷撤退。 存股的核心在於「穩定且成長的獲利」，如果公司長期無法維持競爭力，那就應該考慮撤退。例如中鋼（2002...Money 錢 ・ 1 天前