卡位AI新黑馬3／AI變化太快！ 專家曝主動式ETF才抓得住趨勢紅利

主動式ETF結合專業選股與即時調整優勢，能幫投資人創造超額報酬。

AI浪潮席捲全球，產業即將進入新一輪變革。專家指出，面對高速變動的市場環境，「主動式ETF」最能掌握AI新趨勢，賺取超額報酬。原因在主動式ETF由專業經理人主動選股、調整持股結構，可靈活捕捉趨勢變化，早一步挖掘明日之星。

AI來得又快又急，從晶片製造、雲端運算到AI應用，市場的節奏變化難以預料、更難以掌握。面對這樣的變局，財金名師朱岳中指出，主動式ETF結合了主動選股與ETF的流通性優勢，是最能有效提高投資效率的工具。

廣告 廣告

他說明，美國主動式ETF市場已在規模上超越被動式ETF；台灣雖起步較晚，但成長速度驚人，目前已有十餘檔產品掛牌。「主動式ETF的最大優勢在於經理人能靈活操作，快速回應產業趨勢變化，尤其是在AI這類高速進化的產業中更顯重要。」朱岳中強調。

事實上，AI產業的變化幾乎以「月」為單位更新。從晶片製造商輝達（NVIDIA）、雲端巨頭微軟（Microsoft），到AI平台新創公司如帕蘭泰爾（Palantir），市場焦點不斷轉移。由於傳統的被動式ETF必須跟著相對應的指數走，往往每季或每半年才能調整一次配置，難以跟上市場變化速度；相對來說，主動式ETF能根據趨勢快速調整持股，提前布局潛力標的。

元大投信分析，主動式ETF可透過企業財報分析、產業評估與「護城河」檢視，尋找尚未被市場充分定價的潛力企業。以Google為例，該公司2004年上市後花了2年才被納入標普500指數，若能提前布局，其報酬率將遠超市場平均。而這正是主動式操作所帶來「超前部署」的優勢。

從截至今年10月底止，標普500（S&P500）近1年的漲幅僅18%，但許多AI概念股如輝達（NVIDIA）漲幅53%、奇異維諾瓦（ GE Vernova）大漲94%，均遠超越指數漲幅，顯示若資產配置中只有被動式產品，恐錯過AI新經濟的爆發潮。

以11月24日即將募集的「元大全球AI新經濟主動式ETF」（00990A）為例，投資主軸橫跨AI基礎建設及技術應用，涵蓋晶片、算力、電力等，並進入消費、醫療、金融等領域，創造全新經濟。

專家表示，隨著AI新經濟的舞台不斷擴大，主動式ETF將成為投資人參與產業轉型的關鍵橋樑。未來成功的投資不僅在於「跟上趨勢」，更在於「領先變化」。特別是在AI驅動的時代，唯有主動出擊、靈活應變，才能在資本市場中創造出超額報酬。

更多鏡週刊報導

理財最前線／AI狂潮改寫全球股市版圖 主動式ETF成新黃金賽道

卡位AI新黑馬1／AI新經濟全面啟動 從晶片到應用掀第2波爆發潮

卡位AI新黑馬2／AI不只是ChatGPT 財經主持人揭軟硬兼施致富新法