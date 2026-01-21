卡位AI漲價潮+電力商機！00988A抗震逆揚1.5%稱霸主動ETF

股市配圖。廖瑞祥攝



川普強取格陵蘭引爆歐盟關稅風暴，台股跟進美股大跌超過200點，00988A受惠於全面卡位AI漲價潮、及電力商機，逆勢強漲超過1.5%，早盤一度觸及11.2元創掛牌新高，在主動式ETF中抗震、表現最強。

川普奪取格陵蘭言論引發市場拋售潮，美股四大指數全面下殺，道瓊工業指數大跌870點，標普500指數重挫2%，台積電ADR重挫近5%。儘管美股大盤崩跌，但光通訊大廠Lumentum大漲10%、記憶體廠SANDISK勁揚超過9%、電力設備商GE Vernova(GEV)也逆勢走揚。

00988A之所以能在此波動中脫穎而出，關鍵在於持股全面覆蓋當前最熱門的AI產業鏈題材。根據統一投信官網資訊，00988A前五大持股包括：美光7.87%、GOOGLE 6.42%、博通4.74%、Lumentum 4.55%、輝達4.53%，其餘還有西門子能源、SNDK、台積電、台達電、GE Vernova等重量級個股，形成全方位的AI投資組合。

展望後市，投信法人表示，晶圓代工龍頭廠上周法說會已開出亮眼第一棒，隨著美股開始進入超級財報週，投資人需留意三大主軸：一、CSP(雲端服務商)的資本支出力道；二、市場對AI成長預期的天花板；三、2月份NVIDIA財報展望。整體而言，今年投資焦點除了AI龍頭外，半導體上游的漲價題材與電力基建升級，更將成為投資亮點。

