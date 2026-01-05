卡位AI電力＋記憶體IP關鍵需求 掛牌新兵安葆、億而得成長動能可期

AI算力需求續強，帶動資料中心擴建與半導體擴產，也讓「電力韌性」與「晶片設計效率」同步成為供應鏈投資關鍵。

電力系統整合商安葆（7792）與嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）矽智財（IP）廠億而得（6423）今（5）日舉行媒體茶敘，分別從資料中心／半導體廠的供電可靠度，以及SoC整合趨勢下的eNVM授權商機切入，對外說明未來成長動能與今年營運展望。

安葆：半導體客戶占比逾7成 今明年成長可期

安葆將自身定位為「一站式電力系統整合服務商」，強調在AI算力高速成長、資料中心與再生能源建設並進之下，用電結構快速改寫，高可靠度供電與備援電力系統需求也跟著升溫。董事長陳志復透露，目前半導體客戶營收占比已逾七成，且隨客戶海外擴廠腳步，今明兩年營收成長可期。

陳志復表示，安葆深耕備援電力系統逾30年，已累積完整設計、採購、施工（EPC）實績，並把布局延伸到在地型多元能源微電網（Micro Grid），以回應客戶對「用電穩定」與「能源效率」的雙重要求。

在營運數字上，安葆指出，2025年前11個月累計營收達50.66億元、年增36.83%，且長期深耕半導體產業，與多家晶圓製造客戶維持穩定合作，半導體相關銷貨占比逾七成，反映高科技廠房供電高度客製化與認證門檻下的訂單能見度。除半導體外，客戶亦涵蓋科技製造業、資料中心、金融機構與大型醫療院所等用電可靠度要求極高的場域。

針對資料中心與先進製程廠「不能停電」的核心痛點，安葆強調，PLTC（不斷電負載轉移系統）視為解決方案價值核心，強調系統可在市電與自備電之間快速切換，並整合動態與靜態UPS、飛輪儲能、鋰鐵電池櫃等設備。公司並揭露，PLTC累積實績容量已達1,600MW，約當核三廠裝置容量的85%，且已在多家國內半導體廠與大型資料中心完成實際運轉驗證，成為高科技廠房穩定供電的重要底層能力。

同時，隨資料中心規模擴大、海內外接單動能升溫，UPS與儲能相關業務占比也呈現上升趨勢。安葆指出，UPSSI不斷電系統營收占比已由2023年的23%提升至2024年的34%，並於2025年進一步提高至40%，顯示高可靠度電力基礎建設需求持續增加。

因應客戶全球擴產，安葆已在美國、德國、新加坡等地設立百分之百持股子公司，並以「台灣接單、海外落地」作為服務模式方向，跟著半導體客戶海外新廠建置節奏提供電力控制與系統整合服務。公司也提到，董事會已通過台南廠辦二廠新建計畫，作為中長期產能與營運布局之一。另外，安葆將於1月6日舉行上櫃前業績發表會，持續對外強化營運策略與接單展望溝通。

安葆成立於1994年2月，資本額為新台幣4.26億元，員工人數281人（截至2025年12月31日）。

億而得：權利金為營收主力 連兩年毛利率皆達99%

不同於安葆以工程與系統整合切入資料中心供電市場，成立於2001年的億而得，則站穩半導體上游的IP授權環節，主打邏輯製程的eNVM矽智財，聚焦MTP（多次寫入記憶體）等產品。

法人指出，億而得近年營收隨晶片設計複雜度提高與SoC整合趨勢而成長擴大，IC設計公司與晶圓廠直接使用已驗證IP，有助縮短產品開發時間、加速量產導入，eNVM IP的需求也因此受惠。

在商業模式上，億而得把收入來源分為「技術服務費」與「權利金」兩大類，並強調權利金已成為營運主軸。公司揭露，2024年度技術權利金收入達1.74億元，占整體營收比重77.43%，技術服務收入約5,072萬元、占比22.57%；近三年權利金占總營收比重維持在70%至80%區間，營運結構已由「專案型收入」走向「穩定型權利金現金流」。公司並指出，權利金收費比率約落在晶圓售價的1%至5%，一旦客戶產品進入量產，權利金即可隨出貨規模累加，形成更可預測的長期現金流。

在獲利體質上，億而得特別強調「輕資本、高毛利」特性。公司表示，身為純SIP設計公司，不直接從事晶片生產與製造，資本支出與成本結構相對穩定；在權利金貢獻度拉升下，2023年與2024年毛利率皆高達99%，接近「純IP獲利結構」，在半導體產業鏈屬高毛利模式。分析億而得2024年營收，MTP約占66.1%，其餘為EEPROM、OTP及FTP等。

就應用面來看，億而得2024年營收之中，依終端IC應用分布，以微控制器（MCU）占31%最高，其次為快充／無線充電20%、電源管理19%、顯示器驅動IC（DDI）18%、電壓管理9%、其他合計3%。銷售地區方面，2024年中國占44%、台灣22%、韓國17%、新加坡13%、美國2%、其他2%。

億而得表示，2024年度營收中，中國大陸（含香港）為最大市場，貢獻約0.99億元。研究報告並指出，億而得前十大客戶合計占營收比重約79%，其中晶圓代工廠占比約62%、IC設計公司約17%；晶圓廠占比高的原因，在於IC設計客戶量產後，晶圓廠依產量報表計算並代收代付權利金，但終端客戶仍以IC設計公司為主。

在產業競爭態勢上，法人報告指出，eNVM IP屬寡占市場，2024年前三大業者合計掌握約87%市占率，其中Microchip約37.7%、Synopsys約25.2%、力旺約24.3%；億而得排名第四，2024年市占約1.96%，仍有擴張空間。公司則以「半導體版權圖書館」形容其模式：不直接參與晶片製造，而是累積高價值IP內容，授權給晶圓廠與IC設計公司量產使用，並持續收取權利金。

配合上櫃前公開承銷，億而得也公告競拍與申購時程：對外競價拍賣720張，競拍底價50元，最高投標張數90張，暫定承銷價60元；競拍時間為1月7日至9日、1月13日開標；1月12日至14日辦理公開申購、1月16日抽籤，預計1月22日掛牌。

算力擴張下，「電力系統」與「記憶體IP」同步受惠

從供應鏈位置來看，安葆與億而得分別卡位AI算力擴張的兩個關鍵環節：一端是資料中心與半導體廠擴建下的「供電可靠度與電力韌性」，另一端則是SoC整合與產品生命周期拉長下的「IP授權與權利金現金流」。

後續觀察重點，市場可聚焦安葆在UPSSI與儲能相關業務占比續升、海外落地進度與在手訂單能見度；億而得則可追蹤權利金占比能否持續維持高檔、量產客戶擴張帶動權利金「階梯式成長」的兌現速度，以及在寡占市場中市占率提升的進展。

