卡倫史考特 Calum Scott 演唱會1/31唱進高雄巨蛋！入場須知、VIP見面活動時間一次看
深情嗓音感動全球的英國情歌王子卡倫史考特（Calum Scott），將於2026年1月31日首度登上高雄巨蛋開唱，帶來最新世界巡演《The Avenoir Tour》亞洲篇章的重要一站。這次巡演是他出道以來規模最大的世界巡演，涵蓋英國、歐洲24座城市，並延伸至大阪、東京、高雄、新加坡、香港等亞洲舞台。卡倫史考特將以清澈動人的歌聲，獻唱《You Are The Reason》、《Dancing On My Own》等經典曲目，搭配全新專輯《Avenoir》作品，為台灣歌迷打造難忘夜晚。Calum Scott演唱會時間地點、售票時間、票價座位、VIP PACKAGE內容、必聽歌單一次看。
Calum Scott 演唱會｜時間地點
演出日期：2026/01/31（六）19:30
演出地點：高雄巨蛋
Calum Scott 演唱會｜入場須知
17:00：【VIP 1】預計報到
17:15：【VIP 1】Meet & Greet活動預計入場
17:30：【VIP 1】Meet & Greet活動預計開始
18:00：【VIP 2】預計報到
18:15：【VIP 2】預計入場
18:30：【一般觀眾】入場
19:30：預計演出時間
Calum Scott演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$4,980 / $4,680 / $4,280 / $3,880 / $3,480 / $2,880 / $1,880 / $800
座位圖：
Calum Scott演唱會｜VIP PACKAGE加購福利
VIP PACKAGE 1（NT$6,100）：與藝人見面並享個人合照1張、獨享週邊商品1份、藝人簽名之VIP紀念掛繩1份、VIP入場專屬通道
VIP PACKAGE 2（NT$2,690）：獨享週邊商品1份、藝人簽名之VIP紀念掛繩1份、VIP入場專屬通道
⭐以上VIP Package加價購僅限購買$4,980票區觀眾加購。
Calum Scott演唱會｜必聽歌單
《You Are The Reason》
《Dancing On My Own》
《God Knows》
《At Your Worst》
《Lighthouse》
（影片來源：Calum Scott YouTube，如遭移除敬請見諒）
Calum Scott演唱會｜售票時間
售票時間：2025/09/16（二）12:00
售票平台：寬宏售票系統
