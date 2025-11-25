卡倫透納《換乘真愛》演完美深情男竟不滿 突破演出獲盛讚

《換乘真愛》當中，伊莉莎白歐森（左）在周旋於麥爾斯泰勒（中）和卡倫透納（右）之間。（采昌提供）

奇幻愛情喜劇《換乘真愛》即將在本週五28日於台灣獻映。本片描繪跨越生死的奇幻三角戀，由曾演出《怪獸與鄧不利多的秘密》的卡倫透納，詮釋真摯守候女主角67年的第一任丈夫，癡情又帥氣的人設堪稱「完美」，但不論戲裡戲外的他，都對此頗有微詞，期望從英俊形象解放，而他最終的突破性演出，也令導演大衛弗萊恩驚豔直呼：「這就是我要的！」

由於本片女主角深陷「永恆」的終極愛情二選一，一邊是等待她一輩子的人，一邊是陪伴她一輩子的人，雖然劇組對結局一直都有答案，但仍堅守讓觀眾感到「兩難」的理念，意想不到的鋪陳與轉折，引發觀眾在觀影後的熱烈討論。

廣告 廣告

在《換乘真愛》與伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）和麥爾斯泰勒（Miles Teller）共譜浪漫奇幻三角戀的卡倫透納，在片中詮釋於韓戰中陣亡，並在過世後真摯守候妻子67年的第一任丈夫「路克」。擁有老派電影男主角的氣質與帥氣外貌，加上癡情苦候的心意，讓角色在片中堪稱「完美深情男」。

然而不論是片中的路克，或是片外的他，都對「完美」兩字頗有微詞，並表示：「如果你只被外表定義，那根本無法代表你真正是誰。我角色的最終核心是獲得解放，要從他自己、從他想呈現給世界的那種英俊偶像形象中被解放。」而他的最終表演也令導演大衛弗萊恩驚豔盛讚：「他突破了俊朗的外表，展現出長久停滯在時間中男人的不安；錯誤的演繹，可能導致只是個帥氣角色，但他讓角色擁有了深度。」

導演大衛弗萊恩與編劇派翠克康南恩（Patrick Cunnane）便已決定好女主角的最終選擇，但他們堅守「結局必須讓觀眾感到兩難」這個理念，並表示：「從一開始，我們就不希望這個決定變成『顯而易見』的選項。兩個男人都很好，而我們要確保觀眾都能感受到那樣的『兩難』，也明白這不是只有兩個選項的世界。」因此他們花費大量時間與心血撰寫劇本，派翠克康南恩也分享：「我們嘗試多種路徑，讓每個轉折都能自然合理，讓觀眾在不同時刻為不同角色加油，而抵達期盼的終點時，觀眾會熱烈討論，這就是電影最有趣的地方！」

更多中時新聞網報導

小林幸一郎28歲失明 《攀岳人生》寫傳奇

無痛血尿別輕忽 小心是癌敲門

島嶼同行啟航 賞台灣永續美