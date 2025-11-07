卡傅崐萁爭國會副龍頭？藍營刪總召2年條款 綠委狠酸：內鬥開始了

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

國民黨立院黨團今（7）日召開黨團大會，解除總召任期為1年、連選得連任1次之規定。換句話說，現任總召傅崐萁原先本任期結束就該交棒，現在可繼續爭取連任；不過另有一說，似乎國民黨內部想「卡傅」，不讓他爭取立法院副院長大位。對此，民進黨立委陳培瑜指出，若國民黨真的因人設事，等於認同傅過去在立院毀憲政，那她已經沒有任何期待了。

「我不知道要跟國民黨說恭喜，還是說聲遺憾」，陳培瑜直說，若國民黨願意為了傅崐萁因人設事，更改黨團規定，看來這些藍委都認同傅過去1年半在立院毀憲亂政、所作所為，那她只能說，對於國民黨已經沒有任何期待了。

陳培瑜指出，國民黨主席鄭麗文剛當選時，還點名藍委林德福擔任召委，「看起來傅崐萁跟鄭麗文已經公開表示決裂、不合了嗎？國民黨內鬥要開始了嗎？」

若回到立院黨團來看，陳培瑜認為，接下來還有2年多時間，非常多法案、預算都需要積極合作，傅崐萁要是依照更改過的規定連任總召，希望他可以如實、理性討論，不要只是為了破壞執政黨的行政效率、討厭民進黨，而去阻擋很多對人民有益的預算及法案。

