「卡利消」胰臟藥品短缺 全台庫存僅剩1個月

就是這款胰臟酵素錠劑「卡利消」，是全球少數能有效穩定胰臟功能的藥物，不過近來卻傳出各大醫院缺貨，全台庫存量僅剩1個月，讓不少病人相當擔憂。

新光醫院胃腸肝膽科醫師朱光恩指出，「我們在臨床上就會用這個，卡利消這顆藥來補充這些病患的一些消化的酵素，讓他的消化改善。」

醫師表示，「卡利消」原料是以豬的胰臟萃取，目前國外原料短缺，台灣也沒有相關技術，導致原廠藥、學名藥同時缺貨，這款藥物主要是幫助消化，大多是慢性胰臟炎、胰臟手術等患者使用，醫師提醒，部分患者只要改變飲食習慣、細嚼慢嚥，其實可以不必過度依賴藥物。

新光醫院胃腸肝膽科醫師朱光恩說明，「細嚼慢嚥可以補充一些益生菌，把食物煮的熟一點啦等等的，在這些慢性病患就可以達到差不多一個很好的效果了，不見得一定要依賴卡利消這個藥物。」

食藥署藥品組簡技黃玫甄表示，「國內雖有成分相近藥品，惟主成分含量不同，建議將該藥品保留給已接受治療，且無法更換替代藥品的病人。」

而根據健保署統計，去（2024）年「卡利消」錠劑使用患者約1.6萬人，申報量為900萬粒，健保支出約8000萬元，食藥署強調，為避免斷鏈已啟動專案輸入，尋找國外已上市，但台灣未引進的相似成分藥品，且已有廠商提出申請，正加速審查，後續將協助廠商補足供應，減輕病患恐慌。