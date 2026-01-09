卡到陰？台中女童看黑字變綠字、白牆冒彩光「頭暈半年」 醫揪罕病作祟

記者陳佳鈴／台中報導

9歲女童近半年來在上課時出現異常視覺狀況，原本黑色的文字會突然變成綠色，看著白色地板或牆面時，眼前竟浮現如同熱像儀般的彩色殘影。（圖／翻攝畫面）

一名9歲女童近半年來在上課時出現異常視覺狀況，原本黑色的文字會突然變成綠色，看著白色地板或牆面時，眼前竟浮現如同熱像儀般的彩色殘影。這些畫面一開始僅維持數秒，後來延長至數分鐘，甚至伴隨頭暈不適，影響上課專注力與學習狀況。

家長起初以為孩子是抗拒課業或心理因素作祟，帶他多次就醫接受眼科檢查，包括視力、視野及眼底檢查皆顯示正常，卻始終找不到原因。直到轉診至光田綜合醫院兒科江國樑主任門診，進一步安排神經相關檢查，經腦電圖檢測確認並無癲癇或腦部異常放電情形。過程中家長提到，孩子在配戴墨鏡後視覺不適有些許減輕，讓江醫師意識到症狀可能與光線刺激有關，成為後續診斷的重要線索。

近年校園普遍使用電子白板與高亮度螢幕，加上教室燈光對比強烈，容易成為誘發Irlen症候群症狀的關鍵因素。（圖／翻攝畫面）

由於江醫師本身具有兒科專科與兒童神經科專業背景，並在諮詢眼科醫師意見後，研判女童罹患「Irlen症候群」。江國樑醫師說明，Irlen症候群是一種視覺感知處理異常，與視力好壞無關，而是大腦在接收與整合光線、影像時出現失衡。患者在閱讀或處於強光、高對比環境中，可能出現文字晃動、顏色改變、影像殘留、頭暈、頭痛或注意力不集中等症狀。

江醫師指出，近年校園普遍使用電子白板與高亮度螢幕，加上教室燈光對比強烈，容易成為誘發Irlen症候群症狀的關鍵因素。治療上，除了進行光敏感度評估，協助配戴適合的濾光眼鏡或色片，以減少刺激性光線外，也建議調整教室照明與電子白板亮度，降低視覺壓力。

由於經上述減少光源刺激後，女童臨床上仍有光殘影與頭暈症狀，於是江醫師予以開立兒童偏頭痛預防常用的鈣離子阻斷劑治療，幫助穩定大腦對光線刺激的反應與循環調節。治療後，女童原本因強光引發的頭暈與彩色殘影明顯改善，幾乎不再出現不適，也能恢復正常上課與閱讀。

江國樑醫師提醒，孩子若描述「看到顏色改變、影像殘留」，不一定是幻想或情緒問題，而可能是大腦對光線刺激的警訊。隨著數位教學普及，家長與教師應提高警覺，及早協助孩子就醫評估，避免學習科技反而成為影響兒童神經感知與學習表現的隱形壓力。

