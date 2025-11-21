卡友注意！10張信用卡「走入歷史」 影響名單一次看

生活中心／倪譽瑋報導

今（2025）年即將結束，多家銀行的信用卡展開整合或停卡作業。例如新光銀行的商務卡、世界商務卡，明（2026）年4月累積紅利點數將歸零；玉山銀行的悠遊聯名卡、玉山統一時代聯名卡等，換發成玉山Unicard；台北富邦銀行的DHC聯名卡，權益併入富邦J卡等；有異動的信用卡一共10張。

新光銀行2張卡 使用期限到2026年3月31日

新光金控與台新金控合併，旗下信用卡業務也開始更動，近期新光銀行公告，「商務卡」、「世界商務卡」將於2025年12月1日起停止發行，2026年1月20日起停止所有續卡、換卡與補發服務。不過原卡可持續用到2026年3月31日，但持卡人的累積紅利點數，將在2026年4月底全面歸零。

玉山銀行5張卡整合 12月底前記得換發

統一集團與中國信託推出uniopen聯名卡後，其他聯名卡陸續退場，像是玉山銀行的「玉山統一時代聯名卡」，合約將於2025年底到期，與統一確定不續約，舊卡可用至2025年12月31日，持卡人可著手換成玉山Unicard。

還有玉山銀行的「JCB晶緻悠遊聯名卡」、「商務御璽卡」、「悠遊聯名卡」、「幸運鈦金卡」同步展開整合，都會在2025年12月16日停卡，也是可換發玉山Unicard。

其他金融機構的停卡與換發

上海商銀的「大戶屋聯名卡」自2010年起發行，因大戶屋品牌策略調整，2025年11月1日起已全面停用，換卡轉為「上海小小兵回饋卡」。

樂天信用卡的「樂天JCB玫瑰金卡」，相關優惠與權益已在2024年底陸續到期，建議持卡人儘早換發成「樂天Panda J卡」。

台北富邦銀行自2025年中開始寄發「富邦J卡」，原先的「DHC聯名卡」已在2025年11月1日起停發，該卡的相關權益會併入富邦J卡。

簡易版停卡一覽

新光銀：商務卡、世界商務卡

玉山銀：玉山統一時代聯名卡、悠遊聯名卡、JCB晶緻悠遊聯名卡、商務御璽卡、幸運鈦金卡

上海商銀：大戶屋聯名卡

台灣樂天信用卡：樂天JCB玫瑰金卡

北富銀：DHC聯名卡

