卡古收入低潮「月仍扛2房貸款」險斷頭！忍痛以祖產整合債務周轉

卡古把雞蛋糕攤車推進中視《綜藝一級棒》棚內擺攤。（謝采恩攝）

卡古（章瑞麟）近期跟交往多年的女友在基隆七堵創業賣雞蛋糕，先前應康康邀請，把攤車推進中視《綜藝一級棒》棚內犒賞辛苦的工作人員。卡古當日受訪表示，這家店除了是紀念已逝媽媽外，同時是希望結合本身現有資源，用最小的風險經營副業，從招牌設計到攤車製作，打麵糊、開發口味，都是他跟交往9年的女友謝小姐親力親為，前後大約花了2個多月的時間籌備，慢慢打開知名度。

卡古目前剛開業幾周，每周固定五、六、日營業，坦承現況最大的問題，就是「後勤補給」的部分，「我們都是自己在家裡打麵糊，兩人作業其實很忙，細節很多，現在一次至少過篩4公斤麵粉，所以還是要慢慢補好機器，提高效率」。卡古也分享，壓根沒料到開賣雞蛋糕會引發這麼熱烈回應，連七堵居民都有幫忙宣傳，讓他很感恩知足，也會有顧客現場cue他模仿，他也樂此不疲，滿足大家心願。

卡古（右）跟女友謝小姐合力創業，交往9年感情穩定。（謝采恩攝）

卡古目前手上握有兩間房，一間在汐止、一間在七堵，一個月基本貸款開銷就要10萬元，「壓力是不是很大，但是我就在等汐止第一間有升值的房子，只要撐到持有6年賣掉，我就不欠錢了，大約還有2年多，之後我就入籍七堵，正式住在那邊，我現在就在地扎根」。

康康（右）、許志豪（左）都很關心卡古（中）。（謝采恩攝）

卡古過去在某節目上答應整形，他感慨說：「那兩、三年真的很黑暗，整形之後狀況根本都回不去，主持、直播都不要我，加上通告，總總損失的代價不只百萬，包括人生機運還有其他位置，根本都輪不到我了，狀態非常差。」

他現在將過去低潮化為動力往前，卡古也透露，爸爸其實有給他跟哥哥一人一塊土地，爸爸最後答應整合債務，讓他用土地去貸款，把高利息的債務還掉，目前只欠房貸利息的借款，「我目前狀況只是好轉，絕對不能有任何鬆懈」。至於結婚，卡古跟謝小姐一致認為順其自然，卡古開玩笑說：「至少等我債務處理好啦！欠錢太久了，沒辦法。」

卡古希望以雞蛋糕創業，認為雖然表演機會不多，但是把自己人生過好，過務實跟踏實，不會再讓自己人生走回谷底，期許自己谷底徹底翻身，成就自己，造福他人。

