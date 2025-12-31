卡司一字排開就想衝！台南好Young跨年今晚登場 警力嚴密維安

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動，今(31)日晚間將迎來最高潮的跨年演唱會，集結台、韓、港、日超強卡司輪番登台，包括香港新生代男神魏浚笙、搖滾天團八三夭、金獎百變歌姬9m88、超人氣樂團理想混蛋、金曲樂團麋先生MIXER、金曲歌后李竺芯等，星光陣容一字排開，讓歌迷直呼「非來不可」。

今日上午現場已聚集數百名歌迷卡位，有人從台北、台中、高雄南下，甚至提前一晚入住台南，只為搶佔最佳應援位置，現場氣氛熱絡。市府預估，晚間將湧入數十萬人次進出。

演唱會除15組藝人接力演出外，跨年倒數後將施放長達180秒花火秀，總數近3500發煙火，其中包含450發染色煙花，視覺效果堪稱歷年之最。市府提醒，依氣象署預報，今晚氣溫約16至24度，早晚偏涼，民眾記得攜帶外套保暖。

因應大量人潮，南市政府全面強化公共安全。市警局表示，已規劃熱時段、熱區交通疏導，總計部署警力318名、民力44名，共362人，並投入霹靂小組與偵爆犬，活動前後台及周邊皆進行嚴密場檢，現場員警全程開啟肩燈提高見警率，並搭配遠端監視系統即時掌握人流，防範踩踏與突發治安事件。市府也在29日完成跨局處維安演練，強化即時應變與聯防機制。

台南市長黃偉哲表示，跨年是市民一年中最期待的時刻，市府以「料敵從寬」的態度面對公共安全，多一分準備，就讓市民少一分風險，盼大家能安心聽歌、帶著幸福笑容回家。

