卡哇伊！ 台中「史努比」紅綠燈 陪你過馬路

台中捷運市府站最近出現這款史努比紅綠燈，吸引民眾駐足拍照錄影。（圖／東森新聞）





台中捷運市府站的紅綠燈號誌最近超紅，吸引民眾前來拍照，民眾在這裡過斑馬線，會發現這裡的行人專用紅綠燈，上面會出現超可愛的史努比圖案，除了史努比，科博館和勤美綠園道也都有暴龍和狗狗圖案的紅燈，民眾說看到這些圖案，讓過馬路的心情都變好了。

一群人站在路口拿起手機對著號誌燈拍呀拍，到底在拍什麼呢。民眾：「很可愛因為是史努比。」

原來這個紅綠燈出現超卡哇伊的史努比，看著你一起過馬路，靠近仔細看，除了最底下原有的倒數秒數，中間一樣是小綠人和小紅人，最上面的史努比，綠燈時邁開步伐走，紅燈亮起時則是停下點頭抬頭，就像看短版的卡通片一樣，而且還是高清版。

記者vs.民眾：「（有看過類似這種設計嗎），沒有，（沒有看過喔，你們第一次看到感覺怎麼樣），神奇。」

民眾：「很少看到這麼清晰的，就是很高清的一個史努比，一般好像都會有點像是，像樂高那種區隔的，但這個真的是滿高清的。」

記者vs.民眾：「（第一次看到這個感覺怎樣），很可愛，會讓人覺得過馬路心情很好，這是史努比，很棒很可愛，讓道路變的有一點有趣的感覺。」

捷運市府站最近出現這款史努比紅綠燈，吸引民眾駐足拍照錄影，其實除了史努比，在科博館附近也把館內人氣暴龍當成紅綠燈圖案，另外勤美誠品綠園道商場旁，也有特殊的紅綠燈，之前是戴著墨鏡的狗狗滑板過馬路，現在則是戴著耶誕帽滑雪。

民眾：「有看過雪人聖誕老人，雪人還有科博館那邊有恐龍。」

民眾：「之前其他國家有像荷蘭可能是什麼會有米菲兔那種，台灣大道那邊也有，還不錯滿有創新的。」

這些可愛的創意紅綠燈圖案，其實是市府交通局針對社區整體營造推出的，有些是節日限定版，未來會行人在各處路口過馬路都不無聊，也希望提高交通安全。

