卡哇依明信片「來自迷路的日本人」 櫻花妹親筆信感謝安平警仙人指路。警方提供

一名日籍女遊客上月到訪台南安平，在東興洋行附近因迷路不時低頭察看地圖，當時正在路邊指揮交通的台南市警第四分局民防組警員見狀，主動上前幫忙查詢公車路線及正確方向。女遊客順利趕抵目的地後，當場以英文及日文寫了一張明信片寄回分局，感謝警方熱心協助與溫柔守護。

警方指出，上月15日，一位日籍女遊客正在安平區的東興洋行附近遊玩，卻不小心迷了路。她當時急著尋找前往台南火車站的公車站牌，還要到車站旁的郵局購買紀念郵票，作為旅行的紀念品。

廣告 廣告

不巧的是，當天因安平區正好舉辦廟會，周邊交通格外繁忙，第四分局保安民防組的員警在執行廟會安全維護勤務時，眼尖發現女遊客在路邊反覆查看地圖，似乎有些不知所措。

員警見狀立刻主動上前關心，用夾雜基礎英文的簡單日文與女遊客溝通，得知她正在尋找公車站牌及目的地，立即分工合作幫忙查詢公車班次，並詳細指引了搭乘地點與正確方向。沒多久，日籍女遊客就順利搭上公車，也抵達郵局買到她心心念念的紀念郵票。

她在感謝明信片中寫道：「用日文親切地為我指路的警察先生，真的非常感謝您的親切！多虧了您，我平安地搭上了公車，順利抵達了郵局。能看到當時台南正在進行的祭典，真是太幸運了！貴分局幫了大忙，非常感謝！！」最後署名「來自迷路的日本人」。

第四分局分局長曹儒林表示，為民服務是日常工作的一部分，警方往往是旅客在旅途中最先求援、也最能帶來安心感的角色；這次溫馨相助，就是台南這座城市人情味的最佳體現。



回到原文

更多鏡報報導

2歲女童慘遭寄養媽掐頸 南迴搞軌案資深法醫一眼看穿：典型兒虐傷

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證