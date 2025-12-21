卡在台中或新竹？她想買養老宅超焦慮 網友一面倒推「這一區」

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

買房對許多人來說已經不只是投資，更關乎未來生活的安全感。近日一名女網友發文求助，坦言自己單身、不婚不生，沒有伴侶也沒有家人金援，卻想在2026到2028年間買下一間「可以住到老」的自住房，沒想到第一關就卡在選址，「到底要買台中，還是新竹？」讓她焦慮不已。有網友認為，「年薪沒200不要住新竹，未來會很痛苦，回台中才是正選」。

買房對許多人來說已經不只是投資，更關乎未來生活的安全感。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，自己是台中大里人，目前在新竹工作，年薪約120至30萬元，屬於穩定調薪的類公務員，每年約可存下90萬元左右，手上已有約500萬元頭期款，但仍背著約130萬元信貸尚未還清。她粗估購屋預算抓在年收入10倍左右、約1300萬元，「不想把自己逼太緊」，卻怎麼看都覺得很難。

她直言，新竹生活機能單調、社交圈幾乎不在那裡，家人與好友全都在台中，「下班後真的不知道要幹嘛」，但若買在台中，又擔心未來通勤與生活成本，內心拉扯不斷。更讓她頭痛的是，她理想中的房子條件一點也不隨便，希望靠近醫院、交通便利、有電梯、屋齡不要太老，還要有對長輩友善的生活環境，「是真的打算住一輩子的那種」。

原PO透露，目前最心動的是台中捷運大慶站附近某預售案，主打2到3房，但總價早已超出她原先的預算，讓她忍不住崩潰發問：「是不是該咬牙捏下去？」此外，她也注意到北屯未來可能設立市立老人復健醫院，雖然目前尚未成熟，仍猶豫是否值得提前卡位。

貼文曝光後，引發網友熱議，「可以先找銀行鑑價你想買的房子，確保銀行的鑑價和你的買價一樣，這部分會影響貸款的額度」、「老家在霧峰最後買太平，但我好喜歡大里><可惜新房買不起，大買家附近那棟。之前談價談不下來，大里騎機車去新時代、秀泰、LALAPORT一中、勤美，都15分內解決豪讚><」、「頭期有500萬，在台中的選擇很多，北屯市立，老人復健醫院這一帶可以來看看，現在這間醫院的設備都是最新的」。



