卡在「這問題」! 美烏俄三方和談仍未獲共識 美警告 : 將供烏「攻擊性」武器

美烏俄三方近期在阿拉伯聯合大公國展開第二輪三方會談，但仍無法就領土問題達成共識。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 為了為這場持續近四年的戰爭劃下句點，烏克蘭、美國與俄羅斯代表近期共同出席了在阿拉伯聯合大公國舉辦的三方會談，並針對烏克蘭和平協議展開討論。然而，此次的談判卻並未解決最核心的領土問題，僅針對雙方軍隊脫離接觸、設立停火監督機制與協調中心展開討論。烏克蘭總統澤連斯基也在會議結束後發布聲明，強調願意接受任何可以帶來和平的協議，但拒絕向發起侵略的俄羅斯提供任何好處。

根據中國《央視新聞》報導，美烏俄三方會談於當地時間 5 日，在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比正式宣告結束。然而，參與談判的三方代表卻並未在會議結束後發表聯合聲明，外界關注的領土、停火問題也未能取得任何實質性的進展。報導稱，在會談結束後，烏俄雙方完成了近 5 個月來最大規模的換俘協議，雙方各自釋放了 157 名被俘人員。

廣告 廣告

該部導指出，由於烏俄雙方仍在領土議題上存在顯著的分歧，俄方目前仍堅持要求烏克蘭軍隊撤離頓巴斯地區，烏方則持續對該提議表示反對。該報導也總結認為，俄烏戰爭短時間內獲得解決的機會「十分渺茫」。

一位消息人士透露稱，雖然烏俄雙方針對領土問題未能取得共識，但仍在會議期間針對雙方軍隊脫離接觸、建立停火監督機制並設立協調中心等議題展開討論。

針對此次的三方會談，白宮中東問題特使史蒂夫．威特科夫 ( Steven Witkoff ) 表示，會談「十分具體且具有建設性」。但威特科夫也坦承，美烏俄三方仍需付出更多的努力，才可能徹底解決這場持續近 4 年的全面衝突。

X 推主「NOELREPORTS」也指出，在會議結束後，澤連斯基透過社群媒體發布影片，針對此次的會談結果進行說明。澤連斯基認為，烏克蘭與俄羅斯雙方可能很快就會展開新一輪的會談，「不排除雙方代表的會面在美國本土進行的可能性」。澤連斯基強調，烏克蘭願意接受任何可帶來和平的提議，「但我們拒絕向發起侵略的俄羅斯提供任何好處」。

另外，美國駐北約 ( NATO ) 大使馬修．惠塔克 ( Matthew Whitaker ) 也在會議結束前提出警告，呼籲俄羅斯盡早與烏克蘭達成和平協議，「否則美國將可能向烏克蘭提供重型進攻性武器」。然而，惠塔克對烏克蘭的聲援卻遭到網友的普遍質疑，「美國川普政府做出的最大努力，也就只是賣武器給烏克蘭而已」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 除了軍區 連人大都不聽習號令? 北京急開會 傳趙樂際出手保下張又俠

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……