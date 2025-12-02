卡娜赫拉粉紅兔兔P助快閃中和環球！莓果扭蛋機6大打卡點必拍打卡

文／景點+ Rhoda整理報導

超萌P助與粉紅兔兔現身中和環球購物中心！卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》快閃店自12月2日起於中和環球購物中心2F登場，現場設置6大繽紛莓果系打卡點，並同步推出小動物們齊聚的「莓果繽紛市集」及「莓果扭蛋」。活動共集結近80款莓果系列周邊商品，粉絲絕對不可錯過。

（圖／中和環球購物中心，以下同）

在快閃店遠處即可看見一群超萌小動物正熱鬧慶祝，原來是小動物們的莓果攤販及喵喵喵咪銷售員於現場迎接粉絲，共同參與「莓果繽紛市集」的歡樂氛圍。

「莓好時光」拍照場景中，P助與粉紅兔兔合力舉著大草莓的模樣格外吸睛；走入展區後，可看見「莓果收成時」中化身果農的小動物們，手捧各式莓果的造型十分療癒，令人直呼可愛。

粉紅兔兔換上「草莓龍」裝，小小兔們也在一旁排隊準備領取氣球，而深受粉絲喜愛的「莓果扭蛋」更是不容錯過。若未抽中心儀款式，旁邊還有象徵甜美象徵的「閃亮莓」裝置可供拍照留念。6大可愛拍照打卡點一次收集，粉絲們不可錯過！

現場同步販售近80款限定周邊，包括證件套、飲料提袋、杯墊等實用小物，到吊飾、零錢包、編織包與短袖T等可愛配件，以及抱枕、收納盒等居家商品一應俱全，讓粉絲無論外出或在家都能享受滿滿粉紅兔兔與P助的可愛氛圍。

【Info】

卡娜赫拉的小動物 莓果祭典 快閃店

展覽日期：2025年12月2日到2026年1月14日

展覽地點：新北中和環球購物中心 2F （地址：新北市中和區中山路三段122號2樓）

營業時間：週一至週日，11:00 到22:00

