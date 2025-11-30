卡娜赫拉《莓果祭典》快閃店登場！80款限定周邊一次看 粉紅包包、證件套萌度爆表

草莓控準備衝！卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》快閃店12/2起在環球新北中和登場，P助與粉紅兔兔換上草莓龍、果農等限定造型，還打造六大「莓果系打卡點」，整個空間都甜到讓人秒拍一百張。現場同步推出近80款全新莓果周邊，從飲料提袋、證件套到零錢包、流沙鏡，實用度跟可愛度都滿分！

走進快閃店，第一眼就能看到粉紅兔兔穿上「草莓龍」裝的小巨型打卡點，旁邊還有小小兔排隊領氣球，可愛度爆表；「莓果繽紛市集」則集合一群小動物攤販與喵喵銷售員，遠遠看就像在邀請你加入派對。往內走還有「莓果收成時」的果農造型、充滿驚喜的「莓果扭蛋」區，以及甜到發光的「閃亮莓」裝置，都非常適合拍照留念。

周邊商品這次也非常有誠意！粉絲好評度超高的「飲料提袋」推出莓果貝雷帽造型P助與粉紅兔兔，可愛到讓人覺得飲料都變更好喝；「證件套」則以小動物手拿莓果聖代為主題，上班族和學生都很實用；還有多款「造型夾」能整理文件，「流沙杯墊」與「冷水瓶」則讓辦公桌瞬間增甜。

包包控也有新品可入手，像是粉嫩色系的「編織包」、帶大草莓裝飾的「側背包」，或是超萌「大頭零錢包」與「鑰匙圈」，都是日常很好搭又不會太浮誇的小巧思。想提升房間儀式感，還能帶走「抱枕」、「木杯墊」或「折疊收納盒」，讓生活空間也被莓果氣息包圍。

從打卡點到周邊商品都滿滿可愛元素，無論你是P助粉、粉紅兔兔粉，或純粹喜歡草莓主題，都很值得拜訪。卡娜赫拉粉絲們，草莓季限定的甜甜氛圍只到1/14，把握時間衝一波！

