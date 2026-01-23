卡尼反擊川普：加拿大並非靠美國生存

加拿大總理卡尼(Mark Carney)22日反擊美國總統川普(Donald Trump)在達沃斯(Davos)世界經濟論壇(World Economic Forum)發表的煽動性言論，表示「加拿大並非靠美國生存」。

川普在21日的演說中稱「加拿大能夠生存是因為美國」。對此，卡尼在魁北克市(Quebec City)發表全國演說時回應說，「加拿大並非靠美國生存。加拿大之所以繁榮是因為我們是加拿大人」，但他也承認兩國有著「非凡的夥伴關係」。

廣告 廣告

美加領袖的言語交鋒，突顯出這兩個盟國與日俱增的緊張關係。

卡尼20日在達沃斯的演說中，坦率評估了由美國主導、基於法規的全球秩序「斷裂」，獲得了在場政治與金融菁英的起立鼓掌。這場演說成為全球頭條，儘管他並未指名道姓，但一般認為他意指川普對國際事務的破壞性影響。

卡尼在達沃斯表示，像加拿大這樣在「美國霸權」時代繁榮發展的中等強國，需要了解到一個新的現實已經到來，「順從」並不能使他們免於強權侵略。

對此感到不悅的川普在自己隔天的演說中嘲諷卡尼，「我昨天看了你們總理(的演說)。他並沒有多感激」。「馬克(卡尼)，下次你發表談話時記住，加拿大能夠生存是因為美國」。

聯盟的重新定義與瓦解

卡尼在22日的全國演說中針對國內民眾，表示在一個「民主衰落」的時代，加拿大應該成為典範。他表示，加拿大無法解決世界上的所有問題，但可以展現出另一種可能性，那就是歷史並非註定要走向威權主義與排斥的扭曲之路。

雖然卡尼自9個月前上任以來就無畏於批評川普，但他領導的這個國家仍嚴重依賴與美國的貿易。加拿大有超過四分之三出口是輸往美國。

汽車、鋁和鋼鐵等加拿大關鍵產業受到川普全球關稅重創，但由於卡尼大體上遵守現有的北美自由貿易協定，使得這些關稅的影響受到減弱。

美加兩國將在年初展開對修定這項協議的談判，川普已再三堅稱美國不需要任何的加拿大產品，這將對美國的這個北方鄰國產生廣泛影響。

川普也多次威脅要吞併加拿大。他本週在社群媒體發布一張地圖，展示加拿大、格陵蘭和委內瑞拉都被美國國旗覆蓋。

卡尼22日表示，加拿大對危險的全球關係不存任何「幻想」。「世界更加分裂。昔日的聯盟正在被重新定義，而且在某些情況下甚至已經破裂」。

他進一步說，加拿大的使命就是「成為一座燈塔，為這個茫然無措的世界樹立典範」。(編輯：鍾錦隆)