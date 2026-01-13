卡尼將訪中 2同黨議員因加政府建議提前結束訪台

路透社報導，2名加拿大國會議員12日在一份聲明中表示，她們本週將提早結束對台灣的訪問行程，以便於加拿大總理卡尼(Mark Carney)訪問中國。

加拿大國會議員何潔思(Helena Jaczek)和拉隆德(Marie-France Lalonde)均來自卡尼所領導的自由黨(Liberal Party)，她們表示，很高興能在這次訪問中與各政治黨派成員合作。

其聲明表示：「隨著本趟訪問此一部分結束，在政府的建議下，我們即將返國。」該聲明說：「鑒於這與上週才確認的總理北京訪問時間重疊，我們避免加拿大外交政策產生混淆至關重要。」

她們表示，加拿大對台灣的立場沒有改變。加拿大全國最大報紙「環球郵報」(Globe and Mail)報導，3名保守黨(Conservative)國會議員仍留在台灣，進行一趟由台灣政府贊助的訪問。

卡尼的辦公室表示，本週的重點是總理在中國的會面。保守黨則並未立即回應置評請求。

由於自美國總統川普(Donald Trump)的貿易政策充滿不確定性，卡尼正尋求使加拿大的出口市場多樣化，擺脫對美國這個主要市場的依賴。

卡尼辦公室表示，這趟中國訪問旨在加強雙方在貿易、能源、農業和國際安全領域的合作。中國是加拿大第二大貿易夥伴。(編輯:王志心)