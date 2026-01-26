卡尼弱國論 陳冲：台灣應警惕

全球地緣政治震盪不斷，甫結束的世界經濟論壇（WEF）上，加拿大總理卡尼的「中型國家自處之道」談話，引發全球熱議。前行政院長陳冲指出，卡尼在論壇中拋出的金句，好像每一句都針對台灣現狀，直指列強屢屢運用經濟整合為武器、以關稅為籌碼、以金融基建為脅迫，弱國則長期掙扎於互利的謊言中，猶如警鐘長鳴，只是不知道叫醒台灣政壇沒？

陳冲表示，卡尼演講雖未指名美國總統川普，而是娓娓述說加拿大的努力，以及中型國家可以共同合作的方向。其沉穩表達，殺傷力反而最大，此由川普震怒貶稱卡尼為州長，威脅加徵100％關稅，即可看出。他表示，加拿大是G7之一，仍自稱中型國家，自然引起許多共鳴，而卡尼演講所釋出的訊號，值得國內領導人深思。

首先，卡尼呼籲各國認清事實，勿被長期以來僵固思考或教條所困，「The power of less power starts with honesty」（弱國的力量始於面對真相）。修昔底德所謂「強國為所欲為，弱國只有忍受」，都是誤信順從可以換取偏安。尤其近年來列強屢屢運用經濟整合為武器，以脆弱供應鏈趁勢剝削，弱國則長期掙扎於互利謊言之中。卡尼是請各國不要自欺欺人，務必誠實面對殘酷事實。

陳冲指出，卡尼認為當國際規則無法提供保障時，就必須自保。加拿大是少數聽聞警訊而轉變策略的國家，簡言之，加拿大是自立自強，下一步就是規模相當國家的合作。卡尼務實承認中型國家不像列強擁有市場、規模、軍力優勢得以主導，但如只與霸權雙邊談判，便僅是委曲求全；卡尼警告這不是主權，是在順從下喬裝有主權。他直言，卡尼一再提到國際現勢是警鐘，只是不知道叫醒台灣政壇沒？