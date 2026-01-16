卡尼會習近平：建立中加新型戰略夥伴關係

▲加拿大總理卡尼（Mark Carney）今日與中國國家主席習近平會晤，表示中國與加拿大正在建立「新的戰略夥伴關係」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 加拿大總理卡尼（Mark Carney）正在中國進行訪問，昨（15）日會晤中國國務院總理李強，今日則與中國國家主席習近平會晤。卡尼在談話後的記者會上，表示中國與加拿大正在建立「新型戰略夥伴關係」，卡尼還指出這「將使我們更好地適應全球新現實」，被認為是指美國總統川普發動的關稅戰。《BBC》報導分析卡尼的目標，是使加拿大的經濟夥伴關係多元化，減少對美國的依賴。

根據《BBC》報導，卡尼與習近平會晤後共同發表聯合聲明，習近平說中加兩國要做相互尊重、共同發展、彼此信任、相互協作的夥伴，卡尼則說中國與加拿大要建立新的戰略夥伴關係。

卡尼隨後列出中加「新戰略夥伴關係」的五個關鍵領域，分別是清潔能源、農產品和食品貿易、多邊主義和加強全球治理、深化公共安全、加強民間聯繫和文化。

▲加拿大總理卡尼（Mark Carney）今日與中國國家主席習近平會晤。（圖／美聯社／達志影像）

中加經貿關係解凍

2024年，加拿大與美國一起，對中國電動車徵收了高達100％的關稅，此舉激怒了北京，中國去年對加拿大油菜籽徵收100％關稅、對豬肉和海鮮徵收25％關稅作為報復。

卡尼透露，預計中國將在3月1日前把對加拿大油菜籽的關稅降至15％左右，「我們期待透過這項協議解決許多長期存在的障礙」，卡尼還說加拿大的豌豆、龍蝦和螃蟹也將不再受到「歧視性關稅」約束。另一方面，卡尼表示加拿大將允許4萬9000輛中國電動車，以適用最惠國關稅稅率方式進入加拿大市場。卡尼說加拿大要向清潔能源轉型，歡迎中國在這些領域對加拿大進行投資。

2018年加拿大應美國要求逮捕了華為創辦人任正非的女兒孟晚舟，讓中加關係急凍，卡尼此次訪中是8年來首次有加拿大總理訪問中國，象徵意義濃厚。

有記者提問加拿大政府是否要求兩名加拿大國會議員，在本週縮短訪問台灣的行程以配合卡尼的中國訪問，卡尼則重申加拿大一貫的「一個中國」立場，與北京保持官方關係，同時也與台灣維持民間的交流。還有記者問說，去年卡尼曾說過中國是對加拿大構成最大安全威脅的國家，卡尼則回應「在一個更加危險、更加分裂的世界中，安全局勢持續在改變」，並稱自己作為加拿大總理，責任就是透過合作與結盟，持續管理這些威脅。

卡尼所謂的全球新現實：川普關稅戰

卡尼直白地說與中國建議新戰略夥伴關係是為了適應「全球新現實」，並稱世界如今發生了很大變化，雖然並未具體說明變化為何，但外界相信卡尼所指的就是川普發動的關稅貿易戰，卡尼想讓加拿大的經濟夥伴關係多元化，減少對美國的依賴。

除此之外，習近平和卡尼都強調要捍衛多邊主義和加強全球治理，而川普剛帶領美國退出66個國際組織。《BBC》分析指出，川普對中國來說像是一份厚禮，因為川普導致美國傳統盟友加拿大倒向北京，以尋求在貿易以及應對氣候變遷等諸多方面建立穩定的夥伴關係。尤其考慮到中國與加拿大之前的關係一度跌至谷底，兩國如今成為新戰略夥伴堪稱是外交大逆轉。

