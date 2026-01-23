卡尼演說嗆美獲滿堂彩！川普怒撤加拿大和平理事會邀請

美國總統川普於當地時間22日撤回加拿大加入和平理事會（Board of Peace）的邀請，此舉發生在加拿大總理卡尼（Mark Carney）於世界經濟論壇批評強權國家利用經濟整合作為武器後。川普在自家社群平台Truth Social上發文表示，和平理事會正式撤回對加拿大的邀請。

卡尼於達沃斯世界經濟論壇發表演說暗批美國惹怒川普。 （圖／《美聯社》）

據《路透社》、《BBC》報導，卡尼於達沃斯世界經濟論壇發表演說時，公開譴責強權國家將經濟整合當作武器、將關稅作為施壓手段，並呼籲各國接受以規則為基礎的全球秩序已經終結。他強調，加拿大最近與大陸簽署貿易協議，可以展示「中等強權」如何團結行動，避免成為美國霸權的受害者。該演說獲得罕見的全場起立鼓掌。

廣告 廣告

川普隨後在達沃斯回應稱，加拿大能存活是因為美國，並表示卡尼應該對美國過去的慷慨心存感激。他直接對卡尼喊話：「記住這一點，卡尼，下次你發表聲明時。」川普在Truth Social的貼文中寫道：「請讓這封信代表和平理事會正式撤回對你們的邀請，這將是有史以來最負盛名的領導人理事會。」

卡尼辦公室上週曾表示已收到邀請並計劃接受，但渥太華近日表明不會支付川普要求常任成員繳納的10億美元會費。當地時間週四，卡尼在魁北克發表演說反擊川普，強調「加拿大不是因為美國才存活，加拿大之所以繁榮是因為我們是加拿大人」。

卡尼於達沃斯世界經濟論壇發表演說暗批美國惹怒川普。 （圖／《美聯社》）

和平理事會於當地時間23日正式啟動，最初目的是鞏固加薩停火協議。川普表示，一旦委員會完全成立，「我們幾乎可以做任何我們想做的事」，並將與聯合國合作。該委員會的成立已獲得聯合國安理會決議背書，聯合國發言人戈麥斯（Rolando Gomez）表示，聯合國僅會在加薩和平計畫的範圍內與委員會合作。

目前已有約35個國家簽署加入，包括阿根廷、白俄羅斯、摩洛哥、越南、巴基斯坦、哈薩克、烏茲別克、科索沃、匈牙利、埃及、土耳其、卡達、約旦、印尼和沙烏地阿拉伯。然而聯合國安理會其他常任理事國中國大陸、法國、俄羅斯和英國尚未承諾參與。

歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）於23日在布魯塞爾歐盟領導人峰會後表示，歐洲領導人對委員會的範圍存有嚴重疑慮，但願意在加薩問題上與美國及該機構合作。他指出，「我們對和平理事會憲章中關於其範圍、治理及與聯合國憲章相容性的若干要素存有嚴重疑慮。」西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）則表示已婉拒參與邀請。

延伸閱讀

台股盤前快訊！川普「TACO」助攻3萬2大關 這4檔飆股今起卻慘遭「關禁閉」

緯創豪砸105.5億台幣！擴充台美AI伺服器產能

助AI資料中心擴張！阿里巴巴與中國核電成立核能公司