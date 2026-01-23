卡尼稱全球秩序「破裂」 世界金融領袖籲各國強化韌性應變

加拿大總理卡尼(Mark Carney)日前表示，美國主導的全球秩序已經「破裂」，引發全球關注。不過世界貿易組織(WTO)秘書長、歐洲央行總裁等國際金融領袖今天(23日)提出不同的說法，認為世界秩序正在發生變化，但並未破裂。

路透社報導，卡尼20日在瑞士達沃斯(Davos)舉行的政治與金融菁英論壇上發言，指稱由美國主導、基於規則的全球秩序已然「破裂」。他還引用古希臘歷史學家修昔底德(Thucydides)的名言形容，世界正進入一個「強者可以為所欲為，弱者只能忍受」(the strong can do what they can and ​the weak must suffer what they must)的時代，獲得全場的熱烈掌聲。

歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)今天在世界經濟論壇(WEF)上，對卡尼這番言論提出不同的看法。她表示：「我不確定我們是否應該討論破裂。」

拉加德進一步指出：「我認為我們應該討論的是替代方案。我們應該比過去更努力去看見弱點、痛點、依賴關係以及自主性。」

世貿組織秘書長伊衛拉(Ngozi Okonjo-Iweala)認為，美國總統川普(Donald Trump)近來揚言奪取格陵蘭，引發全球高度動盪，但這股不確定性不太可能一直維持在高點。

不過他也指出，世界無法回到舊有的秩序中，不確定性將持續存在，各國必須強化自身的韌性。她說：「如果我治理一個國家，我會努力增強自身與區域的力量，並著重區域發展以建立韌性。」

國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)則認為，有變化是很自然的事，而且多年來都是如此，衝擊會不斷出現，現在該是擁抱這種狀態的時候了。

她引用《綠野仙蹤》(Wizard of ‍Oz)的台詞說：「我們已經不在堪薩斯州了(We are not in Kansas anymore)」，意指過去那種舒適的情境已一去不復返。