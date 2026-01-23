卡尼總理親中 美商務部長直言這將嚴重減弱加拿大與美國談判的地位

川普總統直接在達沃斯世界經濟論壇（WEF）開嗆卡尼(圖)：「加拿大是靠美國才活得下去」。（圖片來源／WEF官網）

在中美貿易緊張局勢加劇之際，加拿大總理卡尼（Mark Carney）上周訪中，為2017年以來加國總理首次訪問北京，期間加拿大與中國達成貿易協議，包括加拿大對中國製造的電動車關稅從100%至6.1%。

隨著加拿大尋求新的貿易和安全夥伴關係，這可能象徵加中、加美關係發生重大轉變。

這引起美國政府不悅，川普總統直接在達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）開嗆：「加拿大是靠美國才活得下去」，1月22日晚間川普火速在自家社群媒體Truth Social發文，撤回對加拿大加入「和平理事會」的邀請。

當天，卡尼在魁北克市演說時反擊：「加拿大不是靠美國才活得下去，加拿大之所以繁榮，是因為我們是加拿大人。」但他同時也肯定美加兩國擁有「非凡的夥伴關係」。

卡尼親中，將減弱加拿大與美國談判的地位

美國商務部長盧特尼克也加入批判加拿大的戰局。《Politico》和《彭博》等外媒報導，盧特尼克（Howard Lutnick）直言，加拿大總理卡尼與中國的關係日益友好，嚴重削弱加拿大與美國談判的地位。

卡尼1月14-17日訪問北京，與中國國家主席習近平達成協議，允許中國電動汽車進入加拿大市場，這讓川普政府官員感到非常不滿。美國今年開始對美墨加協定（USMCA）進行審查之前，川普試圖增加對卡尼的談判籌碼。

「加拿大玩弄一套自己都沒認真考慮過的規則，他們似乎給了一個路線圖，意思是，所以我想美國應該徹底改變協議。」盧特尼克周四（1月22日）在達沃斯接受彭博採訪時提到卡尼時說道。

當被問及川普政府的談判策略是否會像對待加拿大一樣，讓歐洲對美國感到不滿時，盧特尼克迴避這個問題。 「加拿大只是在想出種傲慢的看法。」他回答說。

加拿大對中國電動車關稅將砍至6.1%

加拿大財長商鵬飛（François-Philippe Champagne）對盧特尼克的評論不以為然，他在魁北克市告訴記者，每個七國集團（G7）成員國都有自己與中國前進的戰略路徑，並採取睜大眼睛的態度。 「加拿大也不例外。」他說。

上周，卡尼與中國達成的新貿易協議，此舉表明加拿大正在偏離美國的電動汽車政策立場。

2024年5月，美國總統拜登宣布對中國電動車徵收100%的進口關稅；同年秋季，加拿大也對進口電動車徵收同等關稅。這項政策是為了保護北美汽車產業免受廉價中國電動車的衝擊，同時各公司也在改造生產線，以生產更多電動車款。

美墨加協定（USMCA）今年將面臨強制審查，續簽尚無定論。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）幾個月來多次提出與加拿大、墨西哥達成雙邊協議的想法，該協議充滿不確定性，給每年總值1.3兆加元的美加雙邊商品貿易關係帶來壓力。

加拿大75%的商品外銷美國

中國企業可能透過與加拿大成立合資企業在北美站穩腳跟，對此，葛里爾對表示擔憂，而安大略省省長福特（Doug Ford）表達同樣的看法，而安大略省正是加拿大汽車產業的核心聚落。

盧特尼克和葛里爾目前還在瑞士達沃斯，1月20日，卡尼在達沃斯世界經濟論壇年會上的演講仍然是當地熱議的話題。

卡尼敦促，世界中等國家應該放棄對有規則國際秩序的美好幻想，他們必須團結起來，抵抗咄咄逼人的超級大國的脅迫。他強調，近期發生的事件表明，「基於規則的國際秩序」已經名存實亡，這意味說，加拿大和其他國家別無選擇，只能建立新的聯盟，以對抗世界大國的施壓和恐嚇手段，他並未點名美國和中國。

不過，美國商務部長盧特尼克認為，卡尼在中國進行交易的動機在他看來毫無道理，因為加拿大四分之三的出口產品仍然銷往單一市場：美國。

