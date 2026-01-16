卡尼與習近平會談 預料聚焦貿易、能源與國際安全

根據法新社電視(AFPTV)的畫面顯示，加拿大總理卡尼(Mark Carney)和中國國家主席習近平今天(16日)在北京展開會談，這是這兩國領袖8年來首度在中國首都會面。

卡尼已抵達北京人民大會堂和習近平會談，預料他將在會談中推動加強兩國在貿易、能源、農業和國際安全方面的往來。

加、中雙方都讚揚這次會晤是兩國向來緊張關係中的一個「轉機」。

在美國總統川普(Donald Trump)對加拿大商品祭出強硬的關稅措施後，卡尼已試圖降低加拿大對主要市場─美國的依賴。雖然兩國官員一直針對調降關稅進行談判，但至今尚未敲定協議。

卡尼15日已和中國國務院總理李強會面，他也計劃和商界領袖會談商討貿易議題。 (編輯:柳向華)