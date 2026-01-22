卡尼訪中效應? 法院撤銷關閉TikTok命令 加政府與中企「都同意」

加拿大總理卡尼前往北京訪問，登機前與記者揮手致意。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 加拿大總理卡尼最近才剛完成訪問中國的行程，中國企業就獲得了利多。據《路透社》報導，加拿大聯邦法院週三推翻了政府要求關閉 TikTok 加拿大業務的命令，允許這款短影片應用暫時繼續運營，並要求加拿大政府重新審查該案。

加拿大工業部 2024 年 11 月以國家安全風險為由下令關閉 TikTok 的業務，但同時補充稱，政府並未封禁該應用，也未限制使用者創作內容。TikTok 隨後提起上訴。

卡尼降低了中國電動車的關稅，大批的中國電動車停放在港口，等待上貨輪外銷歐美市場。 圖 : 翻攝自新華網

加拿大聯邦法院法官拉塞爾·津恩 ( Russel Zinn ) 在一份簡短判決中撤銷了該命令，並將此案發回工業部長拉妮·喬利 ( Melanie Joly ) 重新審查。他未給出任何理由。

TikTok 發言人對這一裁決表示歡迎，並表示公司期待「與喬利部長合作以達成解決方案」，並補充稱該應用在加拿大擁有超過 1,400 萬用戶，約占該國人口的三分之一。

「保留 TikTok 加拿大團隊的運作，將為我們繼續支持在加拿大的數百萬美元投資和數百個本地工作崗位鋪平道路。」TikTok 發言人稱。

中國字節跳動旗下的 TikTok。 圖: 新頭殼資料照

另據彭博社報導，加拿大法官暫時擱置此前要求 TikTok逐步關閉業務的命令，允許該應用繼續運營其在加拿大的子公司，這一做法顯然得到了政府的默許。此項裁決是在加拿大政府就 TikTok 上訴案件提出動議後作出的，法院在裁決中「注意到雙方都對此表示同意」。

目前，加拿大總理卡尼一直在尋求與中國建立更緊密的關係，以幫助抵消美國關稅對加拿大經濟造成的影響。卡尼最近訪華，並降低關稅進口 4.9 萬輛中國電動汽車。

