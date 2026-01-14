卡尼訪中 加拿大能甩開美國投入中國懷抱嗎？！

加拿大總理卡尼(Mark Carney)從14日起，展開一連4天的訪中行程，這是自2017年以來，加拿大總理在睽違8年後首次的訪中行，因此被外界視為是中加關係重要的轉折點。但學者專家卻批評，卡尼此時為了經貿赴中，形同為中共政權站台造勢，但中加關係的發展受限於美國總統川普這一大變數的影響，恐怕很難有重大突破，即使是經貿交流也回溫有限，尤其在全球外資紛紛撤離中國市場的今天，加拿大卻逆向主動「送上門」，極可能讓加拿大成為另一個犧牲品。

睽違8年 卡尼訪中行備受關注

加拿大總理卡尼自14日開始，一連4天展開在中國的正式訪問，而這也是自2017年以來，加拿大總理睽違8年的首次訪中行程，希望能逆轉中加因為華為長公主「孟晚舟」事件而降到冰點的兩國關係，因此備受外界關注。

受制於川普變數 中加關係難有重大突破

尤其在美加關係因川普關稅戰持續惡化之際，加拿大為了分散風險和提振經濟，不得不將經貿交流的重心，再重新拉回到中國身上。只是看在學者的眼中，受到美國總統川普這個巨大變數的影響，中加關係不但難有重大突破，而且經貿交流恐也回溫有限。

政大外交系教授劉德海說：『這個變數太大了，因為就剛剛講的地緣政治，美國跟加拿大的關係太靠近，只要美國對加拿大懲罰的話，加拿大幾乎沒有辦法有什麼選擇之餘地，更何況現在擺明了川普講清楚了，南美洲跟北美洲就他的勢力範圍，尤其加拿大更是北美洲，它更是脫不了，所以說這就是加拿大的命運，也就是加中關係很難有重大的突破。』

美加關係緊密 中國難見縫插針

而究竟美加關係緊密到什麼程度？劉德海進一步解釋，加拿大的安全基本上是跟美國簽有北美空防司令協議，其中的司令就是美國， 所以加拿大的安全等於是掌握在美國的手上，中國當然很難切入，因此中加如果只談經貿交流或許可以互動，但要擴展到政治或者是安全層面， 幾乎不可能。

卡尼訪中引發爭議 遭批為中共站台

而除了中加關係不被看好之外，卡尼的中國行也在加拿大國內引發許多議論。旅居加拿大的中國異議人士盛雪就批評卡尼中國行的時機極度不合時宜，讓她感到「非常遺憾」。她說，目前全球政局正處於關鍵節點，卡尼訪中無異於為中共政權「站台」，甚至可能被中共利用，在國際上造勢。

她說：『對於中共來說，那就是給他站臺，而且顯然對於今天在伊朗的這個緊急的局勢來說，也可能中共會利用加拿大總理卡尼的訪問，為它在整個全球關係當中去給他造勢。』

加拿大打錯算盤 與中國做生意恐難佔便宜

她並進一步指出，過去一段時間，許多民主國家都在重新評估與中共交往的風險，並尋求經濟上的「去風險」，但加拿大卻似乎正朝著相反的方向前進。盛雪直言，卡尼上任後急於在經濟上有所表現，卻忽略了加拿大經濟之所以陷入現狀，正是因為過去幾十年未能守好國門，且與專制大國做生意根本無法佔到便宜。

她說：『加拿大他沒有去守好自己的關口，沒有守好自己的國門， 而且也是因為在過去像跟中共這樣的一個專制大國做生意，其實加拿大根本佔不了便宜， 任何國家跟中共做生意都是佔不了便宜的，那麼現在他應該是認認真真的去反省，在過去幾十年加拿大在這方面的失誤，這樣的一條道路， 反而他沒有去反省，卻要去重走老路，這個是非常讓人遺憾的事情。』

中國經濟低迷加拿大送上門 小心成犧牲品

她除了担心卡尼是否會為了經貿出賣加拿大的國家安全外，也同時警告，在中國大陸經濟持續低迷，全球外資紛紛撤離中國市場之際，加拿大卻逆向主動「送上門」，極可能會讓加拿大成為一個更大的犧牲品。

她說：『那麼現在還有一個問題是，中共自己的經濟已經是一個加速度的下滑的這麼一個階段，而且絕大多數的外商外企都在撤離中國這個市場， 因為大家應該說都已經看到了，如果你繼續留在那裡的話，你極大的可能是會成為一個更大的犧牲品。』

文明、人權及政經議顯 不應簡化為槓桿利率

盛雪強調，美加雖然在貿易上偶有摩擦，但本質上是自由民主國家的同盟，而中共則是完全靠不住的「暴政系統」，根本不會履行任何經濟承諾或協議。盛雪呼籲卡尼應保持清醒，不應將複雜的文明發展、人權與政經議題，簡化為銀行算法或槓桿利率，這絕非加國之幸。