卡尼談美國關稅威脅 美加自貿談判前的虛張聲勢

加拿大總理卡尼(Mark Carney)26日表示，美國總統川普(Donald Trump)的一些威脅，應被視為美國和加拿大這兩大貿易夥伴重新談判自由貿易協定前的提前部署。

卡尼提到，今年將進行「美墨加協定」(United States-Mexico-Canada Agreement,USMCA)的審查，而且他預料將會是一次「強硬的審查」。

這位加拿大領導人說，「這位總統是個強大的談判者，應該以更廣泛的角度來看待部份的言論和布局」。

川普上週末威脅，一旦加拿大持續推進與北京的貿易協議，美國將對這個北方鄰國的進口商品祭出100%關稅，儘管卡尼曾表示，加拿大無意與北京談判一項全面的貿易協議。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，卡尼26日已經和川普通話。他告訴福斯新聞(Fox News)，卡尼「非常積極地收回了他在達沃斯(Davos)的不當言論」。

卡尼在達沃斯發表演說時，批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼，呼籲「中型強國」聯手合作，避免成為美國霸權下的受害者。

加拿大負責美加貿易的部長勒布朗(Dominic LeBlanc)說，他和美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)25日通話，表明了加拿大正和中國談判一項「有限的貿易協議」，大部份只涉及「我國經濟的少數產業」。

他並拿川普去年夏天在南韓與中國領導人習近平達成的協議作比較。根據這項協議，美國降低對中國的部分關稅，而北京則准許稀土出口並解除對美國大豆的禁令。

勒布朗並表示，即將進行的會談是對「美墨加協定」的審查，而非像川普第一個任期時的全面貿易談判。(編輯：宋皖媛)