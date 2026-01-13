卡帕奧＆克拉蘇塔聯展 捕捉平凡又失序的瞬間

記者劉昕翊／臺北報導

「日常小劇場：卡帕奧＆克拉蘇塔聯展」即日起至2月13日，在「白石畫廊台北」陳展78件作品；2位藝術家透過陶瓷、木與繪畫多樣媒材，回應當代人在日常生活中所展現外在行為與心理狀態，捕捉平凡卻又偶爾失序的瞬間。

藝術家卡帕奧（Kappao）1977年生於韓國濟州島，2009年赴義大利米蘭布雷拉美術學院（Brera Academy）主修裝飾藝術，以陶瓷、木雕與繪畫等多元媒材創作，關注當代社會中人與人之間親密卻疏離的微妙關係；克拉蘇塔（Clasutta）1995年生於印尼雅加達，先以建築領域作為職涯起點，隨後投身於繪畫創作，現為全職藝術家，以油彩為主要媒材，作品以鮮明的色彩及生動的構圖，經常出現帶有擬人特質的動物形象。此次攜手白石畫廊舉辦聯展《日常小劇場》，運用作品構築人類日常的小劇場。

廣告 廣告

其中，卡帕奧此次展出角色、半身像、繪畫作品、木雕、夥伴們等系列作品，以質樸且溫潤造型語彙，塑造出一系列中性且去識別化的人物形象，流露含蓄內斂的表情，且常富有敘事性的畫面，將人與動植物、私人空間與自然環境相互連結，營造溫暖平靜的日常氛圍，例如，《等待者A》、《八卦的人》、《好朋友》等。

另外，克拉蘇塔創作取材其過往競逐職場經驗及離開體制後的啟發，將日常觀察轉化成帶有喜劇性的視覺敘事畫面，此次展覽展示「人類錯誤認證」（Certified Human Error）系列，包含，《天選之人》、《罪優雅》、《今天，拒絕誘惑》等，藝術家將「犯錯」視為人類最普遍且真實的狀態，透過近似人類行為的動物角色，描繪人面對失誤時的各種生存策略，想試著修補，卻讓事情變得更混亂而荒謬。

「日常小劇場：卡帕奧＆克拉蘇塔聯展」即日起至2月13日，在「白石畫廊台北」陳展78件作品。（記者劉昕翊攝）

卡帕奧以質樸且溫潤造型語彙，塑造出一系列中性且去識別化的人物形象。（記者劉昕翊攝）

卡帕奧以質樸且溫潤造型語彙，塑造出一系列中性且去識別化的人物形象，流露含蓄內斂的表情，且常富有敘事性的畫面。（記者劉昕翊攝）

克拉蘇塔此次展示「人類錯誤認證」（Certified Human Error）系列，包含《罪優雅》。（記者劉昕翊攝）