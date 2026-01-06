卡式爐氣爆釀災 嘉義市消防局提醒注意事項

嘉義市政府消防局提醒，使用卡式爐務必留意安全細節，若在選購或使用上疏忽，恐導致嚴重意外／嘉義市府提供





新北市泰山區在平安夜前一日晚間，發生卡式爐氣爆意外，不僅震碎住戶玻璃窗，更造成一名青年肢體多處燙傷。嘉義市政府消防局提醒，卡式爐因輕便、易用且火力穩定，成為不少家庭烹飪加熱器具之一，但若在選購或使用上疏忽，恐導致嚴重意外，呼籲民眾務必留意安全細節，確保居家用火安全。

消防局指出，選購卡式爐時，應選擇通過國家安全檢驗（如CNS標章）產品，並確認具備安全氣閥、防爆設計、自動斷氣裝置等安全設計；另傳統旋轉卡扣式爐具，常因操作不當導致瓦斯罐未能確實對準進氣口而引發意外，建議民眾可選擇磁吸式上罐設計，透過自動對準機制降低誤操作風險，提升使用安全。

消防局表示，使用卡式爐除應保持通風良好外，也要避免常見錯誤，包括勿將卡式爐放置於不平穩或周邊有易燃物的表面，以免翻倒造成燙傷或火災；避免兩台卡式爐靠太近或並排使用，以免瓦斯罐受熱過高增加氣爆風險，若需並排使用建議至少間隔15公分以上，或選擇專門設計的並聯式爐具；鍋具尺寸應符合爐架，避免使用過大或超出爐架的鍋具，因反射熱能可能使瓦斯罐過熱而引發危險；使用時勿讓瓦斯罐暴露於高溫環境，避免陽光直射、靠近火源；烹飪過程也切勿離開爐具，應隨時注意爐火狀況，避免油煙或可燃物引發火災。

消防局補充，使用完畢後應關閉開關確保瓦斯供應切斷，取出瓦斯罐並清潔爐具，避免油漬及食物殘渣堆積；安裝或更換瓦斯罐時，務必先確認爐具旋鈕處於「OFF」位置，檢查瓦斯罐外觀是否完整無變形或洩漏，對準卡槽輕壓入並確認確實卡合（磁吸式設計可減少錯誤安裝），聽見「喀」聲代表安裝到位，並留意是否有異味，若聞到瓦斯味應重新安裝或更換罐體，切勿搖晃或強行擰緊，以免造成洩漏；另瓦斯罐也勿存放於車內或高溫、靠近火源處，避免爆裂風險。

消防局強調，卡式爐雖便利實用，但安全使用至關重要，呼籲民眾遵守選購與使用原則，才能安心享受冬季吃鍋的暖心時光。

