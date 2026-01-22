卡式爐是許多家庭心中的「吃火鍋神器」，冷冷的天不用出門，也能靠輕便的卡式爐在家享受頂級的火鍋饗宴，但要是選錯鍋子、瓦斯罐裝得不好，卡式爐也有可能變成威力驚人的炸彈！

消防粉專「消防神主牌」日前在Threads分享，一群年輕人為了貪快，將巨大鐵鍋架在卡式爐煮火鍋，沒多久卡式爐就發出巨響、應聲炸毀，噴飛的金屬碎片更是直接刺進傷者大腿，形同「餐桌上的手榴彈」。

卡式爐怎麼變手榴彈？消防局警告：鍋具過大是致命元凶

為什麼大鍋子會讓卡式爐爆炸呢？其實是和「輻射熱」有關。根據經濟部標準檢驗局的文章指出，使用卡式爐時，絕對不可以使用超出爐架面積的過大鍋具，因為過大的器具會覆蓋到瓦斯罐置放槽上方，導致烹煮時的輻射熱直接折射加熱瓦斯罐。

圖片來源／經濟部標檢局

當罐內溫度與壓力過高，就會觸發爆炸危機，其他情形還有包括並排使用2個卡式爐，都相當於直接把瓦斯罐拿去加熱，隨時可能導致引火自焚。

瓦斯罐安裝不正恐釀災！正確卡式爐使用眉角有這些

想要安全使用卡式爐，瓦斯罐的安裝也很重要。通常安裝瓦斯罐時，會認為聽到「喀」一聲就是裝好了，但卻忘了檢查瓦斯罐的缺口有沒有對準，一旦角度有偏差，就可能引起熊熊烈火。

缺口未對準導致液態瓦斯外洩

根據露營達人達哥與台北市消防局民權分局隊員的實測影片，卡式瓦斯罐的環扣缺口必須準確朝上，並與卡式爐的導引片密合。若安裝不正，雖然仍可能點火，但這會導致內部的液態瓦斯直接流出燃燒。

圖片來源／經濟部標檢局

當瓦斯罐角度錯誤時，正常火焰會瞬間變成不受控的巨大火球；若持續受熱導致瓦斯罐爆炸，甚至能形成直徑達2米的火球，威力驚人。

確保安全裝置正常運作

經濟部標準檢驗局提醒，購買卡式爐時應認明商品檢驗標識，並確保「安全拉桿」能順利操作，若安全裝置啟動，切勿壓回或重複使用，應立即停止使用。

使用卡式爐的7個保命關鍵

安裝瓦斯罐時須留意正確安裝角度，且周遭不可有火源，以免瓦斯外洩燃燒。

不可並排使用2台卡式爐。

用完的瓦斯罐不可丟入火源、不可再填充使用。

使用場所應維持通風，避免一氧化碳中毒。

卡式爐應依其年限汰舊換新。

若使用時湯汁溢出而熄火，應先關閉開關、開啟門窗，預防一氧化碳中毒。

過熱導致安全裝置啟動時，應立即停止使用，待排除原因、更換瓦斯罐後再使用。

卡式爐出現3警訊就別用！不慎起火時用濕毛巾自救

使用卡式爐不只安裝瓦斯罐、選擇的鍋具留點心，更重要的是卡式爐「有沒有過期」！日本瓦斯石油機器工業協會指出，由於卡式爐內裝有橡膠製的密封環，而該材質會隨時間變質，一旦出現龜裂或變形，就可能導致瓦斯外洩、增加爆炸的風險。

因此，把卡式爐搬上餐桌前，一定要檢查機身側邊的製造日期貼紙，如果超過十年，最好就不要繼續用了；若還沒滿10年，但出現下列3種情況，也不建議使用：

瓦斯管路或爐內部有生鏽

無法順利安裝瓦斯罐

一裝上立刻聞到瓦斯味

要是小心再小心，仍不幸遇到卡式爐起火，可以先嘗試關閉瓦斯開關，若火勢太大，則可以使用乾粉滅火器進行滅火，或把浸濕的大毛巾蓋在火源上、阻隔氧氣來減緩火勢，並立即撥打119求救，記得千萬不能對著卡式爐潑水，否則很可能會造成火勢亂竄。



原文引自：卡式爐煮火鍋犯「1大忌」秒變手榴彈炸毀！有3種前兆別再用