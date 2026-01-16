卡式爐煮火鍋釀「手榴彈式爆炸」 消防揭「致命行為」導致

消防粉專指出，卡式爐若使用過大鍋具遮住瓦斯罐，恐引發「沸騰液體膨脹蒸氣爆炸（BLEVE）」，威力如同小型手榴彈。 （資料照片／取自維基百科）





近日一群年輕人因嫌鍋子太小，竟將大型鐵鍋放在卡式爐上加熱，結果瓦斯罐瞬間爆炸，整鍋滾燙熱湯四濺，碎片如彈片飛射，造成民眾受傷。消防粉專指出，這並非瓦斯外洩，而是屬於「BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）」，威力堪比小型手榴彈。

大鐵鍋＋卡式爐 釀爆炸意外

消防粉專「消防神主牌」在Threads分享案例指出，事發當時一群年輕人租民宿包棟煮火鍋，因原本鍋具容量不足，有人拿出「阿嬤級大鐵鍋」直接架在卡式爐上使用，未料吃到一半突然傳出巨大爆炸聲，熱湯當場炸開，卡式爐零件插入距離最近者的大腿，造成嚴重撕裂傷。

熱輻射集中瓦斯罐 壓力遽增釀禍

粉專說明，當鍋具或烤盤尺寸過大，遮蓋住瓦斯罐所在的爐體位置時，火焰的輻射熱會被鍋底反射並集中回傳至瓦斯罐，使罐內溫度急速上升、壓力暴增，一旦超過金屬瓶身承受極限，液態瓦斯瞬間氣化膨脹，便會引發BLEVE爆炸。

最危險的是，這類爆炸幾乎沒有任何前兆，不會聞到瓦斯味，也不一定會先起火，往往是突然發生，讓人來不及反應。

3大原則避免危險 說明書也要看清楚

消防人員也提醒，使用卡式爐務必遵守三大原則：

▲嚴禁使用過大鍋具，鍋底不得覆蓋瓦斯罐上方

▲避免多台卡式爐併排使用大型烤盤

▲保持室內通風，避免一氧化碳中毒風險。

事件曝光後，也引發網友熱議，不少人留言表示，「卡式爐都有標示不能用超過28公分的鍋子」、「以前遇過煮到一半熄火還點不著，現在才知道原因」、「韓式烤盤蓋到瓦斯罐真的很危險」、「瓦斯罐上方一定要保持空間」。

消防單位呼籲，民眾使用卡式爐務必詳閱說明書，切勿因貪圖方便而忽略安全，避免釀成無法挽回的意外。

