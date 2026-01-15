卡式爐用這鍋子變「手榴彈」 消防員示警：年輕人腿被炸爛

卡式爐是租屋族、露營愛好者必備的廚具，不過消防員表示，近日有一群年輕人去民宿包棟，把「阿嬤級的大鐵鍋」放在卡式爐上，大家圍在旁邊吃火鍋，沒想到突然爆炸，傷者的大腿被炸得皮開肉綻。消防員解釋，當鍋子大到蓋住瓦斯罐的艙蓋，爐火輻射熱會直接傳導到瓦斯罐上，使內部壓力急速飆升，最終引發爆炸，威力相當於一顆小型手榴彈。

粉絲專頁「消防神主牌」日前在Threads發文指出，醫院急診室收治一組年輕人，大腿被金屬鐵片炸得皮開肉綻，因為一群朋友到民宿包棟，大家想吃火鍋，他們嫌小鍋子煮太慢，於是拿出「阿嬤級的大鐵鍋」放在小小的卡式爐上，大家圍在旁邊吃。

粉專表示，吃到一半時突然「轟」一聲巨響，完全沒有任何預兆，整鍋滾燙的熱湯炸開，卡式爐的碎片像彈片一樣插進傷者大腿裡。

粉專解釋，這種狀況叫做BLEVE（Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion，沸騰液體膨脹蒸氣爆炸），當鍋子大到蓋住了瓦斯罐的艙蓋時，爐火的輻射熱會被鍋底反射，直接傳導回瓦斯罐上，瓦斯罐就像被丟進火裡烤一樣，內部壓力急速飆升，當壓力超過瓶身極限，液態瓦斯瞬間汽化膨脹，威力相當於一顆小型手榴彈；最恐怖的是，從加熱到爆炸通常沒有預兆，也不會有瓦斯味。

卡式爐業者也曾在社群分享正確使用方法，強調使用的鍋子一定不能超過爐架的大小，否則瓦斯罐產生受熱狀態，容易發生危險；此外瓦斯罐最怕熱源，使用卡式爐時應遠離熱源及火源。

