卡式爐變"餐桌手榴彈" 消防員示警:鍋具過大恐爆炸

天冷不少人會用卡式爐來煮火鍋，但消防員卻示警，最近接到一組病患，不少人大腿被炸得皮開肉綻，原來，他們是用卡式爐煮火鍋時，嫌棄太慢，改用超大鍋。結果因為鍋面超過爐架，導致瓦斯罐被加熱，進而爆炸。

小心會爆炸！藝人明道在講，大家有沒有在聽！天氣轉冷，不少人都會使用卡式爐來煮個火鍋，但要小心，意外就是來得這麼突然。

消防員示警，以餐桌上的手榴彈，形容卡式爐。貼文寫下，急診室收到一些病患，大腿被金屬碎片炸得皮開肉綻。原來，這群年輕人，在民宿包棟，煮火鍋，卻嫌小鍋子不夠吃，拿出阿嬤級大鐵鍋，放在小小卡式爐上，結果就是無預警的爆炸。

消防員示警，以餐桌上的手榴彈，形容卡式爐（圖／民視新聞）防火學會榮譽理事長高士峯：「如果溫度達到100多度的時候，它會造成裡面有一個瓦斯遮斷閥，它就會遮斷，可是如果你的溫度來得很快，它會每平方公分超過15公斤的時候，它安全閥就會啟動，開始會洩瓦斯囉，但是由於你的爐面太大，一下就超過100多度，壓力也很高的時後，它來不及怎樣，卸壓或遮斷，它就爆炸了。」

鍋面蓋住瓦斯罐艙蓋，就像把瓦斯罐丟火裡烤，內部壓力飆升，超過極限，液態瓦斯就會瞬間汽化膨脹！

聲源：北市防災科學教育館館長黃建華：「烹煮的時候，爐具的部分盡量，不要使用超過爐架面積，會造成加熱瓦斯罐的一個狀況，第二個部分就是要保持通風，（瓦斯罐上有）一個環狀缺口，它會要扣上，而且要有聲響這個動作，才不會有瓦斯外洩。」

專家提醒，鍋具邊界不過界、別並排使用卡式爐，瓦斯罐溫溫的就要立即停用，別讓冷冷的天，來上一鍋的小確幸，變了調。

