卡式爐配「阿嬤級大鍋」煮火鍋！熱湯突炸 一群人金屬碎片插大腿湧急診

日常生活中有一些無心之舉，不注意恐造成生命危險！消防安全粉專近日就分享一個急診案例，日前一群年輕人湧入急診室，幾人大腿皮開肉綻、上頭插著金屬碎片，關鍵原因竟是一群人用「卡式爐」煮火鍋害的，因為卡式爐不堪「阿嬤級大鐵鍋」的重負，導致爆炸。

經常分享日常消防安全知識的粉專「Firefighter Memorial Tablet」，13日在Threads上PO出「餐桌上的手榴彈」，提到這兩天急診室收了一組年輕人，幾人大腿被金屬碎片炸得皮開肉綻，一問之下才知道，一群朋友去租民宿包棟，大家想吃火鍋，原本是用小鍋子放在卡式爐上煮，然而他們嫌小鍋子不夠吃，因此換了一個「阿嬤級的大鐵鍋」放在小小的卡式爐上，大家開心地圍著吃，覺得這樣煮比較快。

然而這也導致事故發生，一群人吃到一半，沒有任何預兆，直接「轟」的一聲巨響，整鍋滾燙的熱湯炸開，卡式爐的碎片像彈片一樣插進離最近的人的大腿裡。粉專解釋，這不是瓦斯外洩，這叫做BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）。

粉專提醒，大鍋子壓在卡式爐上，當壓力超過瓶身極限，液態瓦斯瞬間汽化膨脹，那個威力相當於一顆小型手榴彈。（示意圖／資料照）

為什麼鍋子太大會爆炸？粉專直言「這是很多人的物理盲點」，提到當你的鍋子或烤盤大到蓋住了瓦斯罐的艙蓋時，爐火的輻射熱會被鍋底反射，直接傳導回瓦斯罐上，這時「你的瓦斯罐就像被丟進火裡烤一樣，內部壓力急速飆升，當壓力超過瓶身極限，液態瓦斯瞬間汽化膨脹，那個威力相當於一顆小型手榴彈」，粉專強調，最恐怖的重點是「從加熱到爆炸，通常沒有預兆，也不會有瓦斯味」。

貼文吸引超過7萬人按讚，底下也有內行網友提到，「正常來說卡式爐都有安全裝置，過熱會跳開斷火才對，研判不止鍋子太大，很大機率一直跳他們不爽以為是壞掉，拿東西頂在瓦斯罐後面硬卡然後一直用，安全裝置跳不開直接燒到爆炸」，其他人也說「買卡式爐的時候，卡式爐有標注不可以使用超過28公分的鍋子」、「卡式爐上也都有寫不能用大鍋子跟不能併排使用，大家都不看嗎」。

