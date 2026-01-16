卡式爐「用錯鍋子」會爆炸！ 消防粉專：威力相當於手榴彈

卡式爐若使用過大鍋具，容易因熱輻射導致瓦斯罐爆炸，威力相當於一顆小型手榴彈。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

吃火鍋、露營時很常見使用卡式爐加熱，不過要小心用錯方法可能會有爆炸風險。就有消防粉專分享，近日急診室收了一組年輕傷患，這群年輕人用卡式爐煮火鍋時換了一個「阿嬤級的大鐵鍋」，沒想到竟導致瓦斯罐過熱爆炸，傷者的大腿瞬間被金屬碎片炸得皮開肉綻。對此，消防粉專示警「這不是瓦斯外洩，這叫做BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）」。

消防粉專「消防神主牌」近日發文分享，一群年輕人到民宿包棟聚餐，準備用卡式爐煮火鍋，但覺得原本的小鍋子煮太慢，便換換了一個「阿嬤級的大鐵鍋」，直接放在小型卡式爐上使用。沒想到，大家圍著吃火鍋吃到一半，沒有任何預兆，突然「轟」的一聲巨響，整鍋滾燙的熱湯炸開，卡式爐的碎片像彈片一樣插進距離最近的人的大腿裡。

廣告 廣告

「消防神主牌」指出，「這不是瓦斯外洩，這叫做BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）」，當鍋子大於卡式爐、鍋底覆蓋到瓦斯罐艙蓋位置時，會導致爐火產生的輻射熱被鍋底反射，直接傳導回瓦斯罐上，瓦斯罐就像被丟進火裡烤一樣，內部壓力急速飆升，當壓力超過瓶身極限，液態瓦斯瞬間汽化膨脹，威力相當於一顆小型手榴彈，「最恐怖的重點是：從加熱到爆炸，通常沒有預兆，也不會有瓦斯味」。

「消防神主牌」提醒，使用卡式爐時，鍋具大小一定不能超過爐架範圍，鍋底更不能遮住瓦斯罐位置，也不要併排使用多台卡式爐搭配大型烤盤，並保持環境通風，隨時確認瓦斯罐身溫度，以避免類似意外發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了

不滿戀情被阻止！巴西17歲女「午餐加老鼠藥」想毒死父母 表哥誤食送醫

肯德基蛋撻停售「挨轟行銷騙局」！專家嘆：信任成本被放到火上烤