卡式爐「配大鍋」釀爆炸！ 一群人皮開肉綻送急診

一群年輕人租民宿包棟發生驚悚意外，他們用「卡式爐」煮火鍋嫌煮得太慢，換成更大的鍋子，沒想到鍋面超過爐架，導致瓦斯罐加熱到不堪負荷瞬間爆炸，造成多人受傷送急診。

粉專提醒，使用 卡式爐時鍋具別超過瓦斯罐的艙蓋。（圖／中天新聞資料照）

粉專「消防神主牌」13日透過Threads發文表示，這兩天急診室收治一組年輕人，幾個人大腿被金屬碎片炸得皮開肉綻，因為他們一群人去租民宿包棟，煮火鍋來吃，但原本的鍋子太小不夠吃，於是有人拿出「阿嬤級的大鐵鍋」放在小小的卡式爐上，認為這樣煮比較快。

廣告 廣告

粉專提到，當吃到一半時，完全沒有任何預兆，直接「轟」的一聲巨響，整鍋滾燙的熱湯炸開，卡式爐的碎片像彈片一樣插進離最近的人的大腿裡，導致一些人送急診。

粉專則解釋，此情況不是瓦斯外洩，叫做 BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）。 當鍋子（或烤盤）大到蓋住了瓦斯罐的艙蓋時，爐火的輻射熱會被鍋底反射，直接傳導回瓦斯罐上，瓦斯罐就像被丟進火裡烤一樣，內部壓力急速飆升。當壓力超過瓶身極限，液態瓦斯瞬間汽化膨脹，那個威力相當於一顆小型手榴彈。最恐怖的是，從加熱到爆炸，通常沒有預兆，也不會有瓦斯味。

文章曝光後，立即引起眾多網友熱議，「正常來說卡式爐都有安全裝置，過熱會跳開斷火才對，研判不止鍋子太大，很大機率一直跳他們不爽以為是壞掉，拿東西頂在瓦斯罐後面硬卡然後一直用，安全裝置跳不開直接燒到爆炸」、「買卡式爐的時候，卡式爐有標注不可以使用超過28公分的鍋子」、「前幾年嘉明湖有一個山難，瓦斯罐炸裂帳篷燒毀，也是用擋風板圍住罐身，結果高山瓦斯罐炸裂的情況」。

延伸閱讀

救護車困「科技執法路口」沒人讓 苦主崩潰喊：我選擇死亡

名模姚采穎變身書法老師 現身文大授課美貌引關注

跟前夫訣別後斷魂！中和無業女車停公園旁「慘死駕駛座」