卡戴珊家太后70歲「回春級美貌」太驚人！狀態好到宛如40歲 全場被她美暈！
還能比女兒更辣的70歲生日主角，大概只有卡戴珊家族的太后 Kris Jenner！
這位「全球最強媽ager」日前迎來70歲生日，特別舉辦一場堪比奧斯卡的豪華派對，現場紅玫瑰、紅絨布幕鋪滿整個宴會廳，濃烈到像走進好萊塢電影場景。Kris身穿Alexander McQueen設計的GIVENCHY紅色高訂禮服，蓬鬆層疊的裙擺、束腰剪裁襯出完美比例，手戴黑色長手套咬著紅玫瑰登場，整個人彷彿「回春30歲」，連近照都零死角。
派對上星光閃爆：Paris Hilton、Mariah Carey、Jeff Bezos、Corey Gamble全到場慶祝，場面比頒獎典禮還熱鬧。Kris一會兒與好友開懷大笑，一會兒高舉香檳熱舞，氣場強到網友都驚呼「70歲也太會活！」、「看起來只有40多歲吧！」。
不少網友留言直呼「人生贏家本人」，也有人感嘆她的保養與醫美技術「堪稱逆齡教科書」，但無論如何，她的自信與氣場才是最強凍齡秘訣。70歲的 Kris Jenner，不只是卡戴珊家族的靈魂人物，更是「永遠不老的女王」——連歲月都要繞道而行。
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
林志玲拍廣告「夢回18歲」！高馬尾+橘色吊帶裙甜到不科學 彷彿少女時代重現！
