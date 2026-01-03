卡拉卡斯遭空襲！委內瑞拉進入緊急狀態 馬杜洛怒斥：美圖謀石油資源

國際中心／程正邦報導

川普下令轟炸委內瑞拉，委國總統馬杜洛宣布進入警急狀態。（圖／翻攝自川普臉書、馬杜洛 X平台）

南美洲局勢驟然升級！委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）於當地時間 3 日凌晨傳出多起劇烈爆炸聲，多處軍事設施遭到空襲。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）隨即宣布全國進入緊急狀態，強烈譴責美方的「軍事侵略」。儘管白宮尚未正式發表官方聲明，但根據美國媒體披露，此舉由總統川普（Donald Trump）親自下令，旨在針對委國境內的軍事設施發動精準打擊。

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨遭空襲，橘色火光照亮黑夜。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

凌晨驚魂：七聲巨響與全城大停電

廣告 廣告

根據法新社與 CNN 派駐當地的團隊報導，攻擊約發生於凌晨 1 時 50 分。卡拉卡斯市中心及南部地區先後傳出至少 7 次巨大爆炸聲，威力之大甚至讓市區建築的窗戶劇烈震動。

目擊者表示，爆炸發生前曾聽到低空飛行的噴射機轟鳴聲。隨後，卡拉卡斯多處地點升起濃煙，火光照亮夜空。緊鄰主要軍事基地的市區南部地區隨即陷入大範圍停電。社群媒體流出的畫面顯示，民眾在深夜驚慌湧上街頭，多處軍事設施疑似遭到飛彈直接命中。

首都遭轟炸，委內瑞拉民眾嚇壞，躲在屋內不敢出門。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

馬杜羅政權反擊：痛批美方為石油資源「不擇手段」

面對突如其來的軍事行動，馬杜羅政府發表強硬聲明，指責美國此舉是為了強行奪取委內瑞拉豐富的石油與礦產資源。馬杜羅宣布動員全國社會力量進入緊急狀態，並重申「美國圖謀奪取資源的計畫絕對不會得逞」。

委國外交部指控美方違反《聯合國憲章》中關於尊重主權與禁止使用武力的規定，並稱此舉將使數百萬民眾暴露於戰爭風險中。

地緣政治震盪：川普的「毒品恐怖主義」戰略？

雖然美國官方目前保持沉默，但哥倫比亞廣播公司（CBS）引述白宮官員證實，川普已授權對委內瑞拉境內目標實施打擊。 進入 2026 年以來，川普政府多次將馬杜羅政權定義為「毒品恐怖組織」，並在加勒比海部署了航空母艦與隱身戰機（F-35）。美軍此前已針對加勒比海域的疑似運毒船隻進行多輪打擊，但此次直接空襲首都軍事設施，被視為衝突的重大升級。

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）第一時間對全球發出警報，指證卡拉卡斯正遭受飛彈轟炸，並呼籲聯合國安全理事會與美洲國家組織（OAS）立即召開緊急會議。

更多三立新聞網報導

南瓜「削皮去籽」太可惜！專家揭密：瓤的胡蘿蔔素竟是果肉2倍

連喝水都胖？營養師戳破「減肥卡關」兩大幻覺

「人體素描」伸魔爪！日本靜岡驚傳長期誘姦案 狼父：不覺得有強迫

反制殲-20「隱身無效化」！美公告百億軍售 55具IRST莢艙助台打共機

