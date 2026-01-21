卡拉莫臨時缺席宣傳 《酷男的異想世界》最後一季又有八卦

《酷男的異想世界》第10季也是最後一季，安東尼（左起）、強納森、譚、卡拉莫、傑勒麥，一起在華盛頓特區上邁開大步。（Netflix提供）

Netflix的真人改造節目《酷男的異想世界》（Queer Eye）在第9季面臨元老班底鮑比（Bobby）退出、迎來新人傑勒麥（Jeremiah）之後，幕後就有各種八卦傳聞，表示主持人之間不和、各種排擠與勾心鬥角不斷。如今最後一季即將上架，原本眾人要一起上電視宣傳，卻傳出卡拉莫（Karamo）臨時取消，加深外界的好奇。

第10季的《酷男的異想世界》，也是該節目最後一季，某個程度上有點反常，因為新成員傑勒麥才剛加入做滿一季，然後節目就要收攤？！這使得網路上有各種陰謀論在發酵，主要都是針對主持成員之間，是否私下存在互相競爭、勾心鬥角的行徑。

原本在美國時間1月20日，說好主持班底要一起上CBS電視節目宣傳，卡拉莫卻臨時不來，甚至他在社交媒體上也取消關注其他主持成員，像是安東尼（Antoni）、譚（Tan）、強納森（Johnathan）等，這些從一開始就跟他一同做節目的主持人，好像等不及節目落幕，就想跟大家分道揚鑣。微妙的是，卡拉莫沒取消關注的人，卻是上一季才加入的傑勒麥，這使得網路陰謀論又甚囂塵上，認為這就是幕後大家競爭排擠的結果。

卡拉莫在發給電視節目製作單位，解釋為何最後取消出席通告的理由，「我希望大家都能記住，過去10年我嘗試教導各位的主題，那就是關注且保護個人的心理健康與平靜，避免受到那些企圖破壞的人所帶來的影響，這也就是為何我今天缺席的理由。」

對於同事突然選擇缺席，其他成員都有不同的反應。安東尼：「用驚訝來形容已經是十分輕描淡寫了。我會說，這個《酷男的異想世界》家族，到現在已經有10年了，我這樣說大家很難相信，家族本來就很複雜，但我們真的沒有排擠誰。我想這兩件事是同時成立的。」

不過卡拉莫稍晚也缺席了當天NBC電視台的宣傳通告，表示自己多年以來都在承受情感與精神上的虐待，因為心理諮商師建議他「透過缺席的方式來維護自己的寧靜」，但沒有指出到底是誰讓他有這種感覺。

安東尼表示很遺憾卡拉莫無法出席宣傳通告，「我們完全支持他的決定，他照顧好自己，也就是呼應他所說的，這節目是紀念過去10年所幫助過的人物，以及聚焦在這一季於華盛頓特區所登場的來賓。」譚則說，參與這個真人改造節目從來都不是凸顯個人，也替每一個主持人的貢獻感到非常自豪。

強納森則說，他替卡拉莫的缺席決定鼓掌叫好，「當為了節目而不停地工作時，很難去想該怎麼好好照顧自己，過去10年間，他一直在節目上教導大家該好好照顧自己。我想，他現在選擇以照顧自己為優先，很不容易，我替他感到驕傲。當然，我也希望他能出席宣傳，但我真心替他選擇該做的事情感到驕傲。」

過去《酷男的異想世界》就傳過主持人之間彼此不和，做完第8季就不續約的鮑比，也承認跟另外一位主持人譚有過不愉快、取消關注對方，但跟節目本身無關，「這裡頭沒有牽扯到什麼感情糾紛，我要澄清。那天我是生氣了，覺得到此為止好了，也許我該噤聲他就好。我們的關係變成好像兄弟一樣，兄弟之間總是會吵吵鬧鬧的。」他表示跟譚之間的吵鬧也已經煙消雲散。其他像是強納森被爆料有如大怒神，不光幕後工作人員敬而遠之，其他主持班底也都想跟他保持距離。只是這些都比不上卡拉莫的臨時取消宣傳來得震撼，到底是誰讓他長期以來「承受情感與精神上的虐待」，讓《酷男的異想世界》的落幕充滿了疑問。

