卡拉OK店員工踹死老闆女友 國民法庭一審判11年

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者蘇木春台中10日電）台中林姓男子去年5月受僱郭男經營的卡拉OK店，卻與郭男的女友起口角，以腳踹傷對方造成肋骨斷裂，經治療多日死亡。台中地院國民法庭一審今天依傷害致死罪判他11年，可上訴。

依據檢方的起訴書，32歲林姓男子認識經營卡拉OK店的郭姓男子，並於民國114年5月23日起，受僱於郭男的店舖，並認識在店內工作郭男的李姓女友。

不料於同年月26日，林男上班第3天時，上午向郭男表示欲返回位於台中北區的租屋處洗澡，郭男同意後林男準備外出，林男卻在屋內與李女起口角，林男以腳踹傷對方頭部、胸部、腹部等處，還造成她肋骨斷裂、臟器破裂。

廣告 廣告

事後郭男上樓找李女，卻發現對方倒臥地面失去意識，李女經送醫治療近3週，仍因呼吸、腎衰竭等併發症死亡。案經台灣台中地方檢察署偵辦後，依傷害致死罪嫌將林男起訴。

案經台灣台中地方法院國民法庭審理後，今天一審宣判，林男犯傷害致死罪處有期徒刑11年，可上訴。（編輯：張雅淨）1150610