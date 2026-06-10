卡拉OK店大亂鬥！少年撂人闖包廂尋仇 反遭對方揮刀捅肚濺血

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

社會中心／基隆報導

少年被砍傷送醫救治。（圖／翻攝畫面）

基隆市仁愛區一間卡拉OK店昨天（9日）發生少年砍人事件，一群少年與其他顧客在店內走廊擦撞發生口角，少年撂人尋仇闖進對方包廂鬧事，反被對方一名少年揮刀捅穿腹部，警方獲報到場將傷者送醫，並將多名涉案人帶回偵辦。

據了解，一群少年昨天下午至仁愛區一間卡拉ok店消費，在走廊上與另一夥少年因擦撞爆發口角，其中一方不滿遭嗆聲、挑釁，撂人闖入對方包廂動手打人，帶頭鬧事的少年卻被對方持刀攻擊，導致腹部被刺傷血流如注，警消人員獲報到場後將傷者送醫急救，目前暫無生命危險。

廣告 廣告

基隆市一間卡拉ok店發生少年砍人事件。（圖／翻攝畫面）

警方表示，2方涉案人員全都未成年，已當場查扣刀械並帶回多名在場人員釐清案情，詳細衝突起因仍待調查釐清，全案將依相關規定移送少年法庭。

更多三立新聞網報導

彰化「佛系法官」縱放雙毒駕！ 前檢座驚爆內幕：被炎上只是遲早的事

高金素梅助理被爆搜索當下「傳訊羅智強」 拒開門擋檢調

板橋黑賓士「毒駕拒檢」撞警！警連開8槍逮人…車內查獲毒品

8月11日宣判！中配徐春鶯被求刑21年6月 法官裁定200萬交保

